Is een sloopregeling in Nederland wel zo’n goed idee?

Rai Vereniging en BOVAG pleiten voor een ‘slimme sloopregeling’ om de economie én het milieu te helpen. Maar is een sloopregeling wel zo’n goed idee, of redden we daar alleen autodealers mee?

Hoe moet die automarkt er toch weer bovenop komen? In april en in mei is de autoverkoop meer dan gehalveerd, iets dat alle dealers en autoverkopers in Nederland zeker zullen voelen. Verenigingen als de RAI Vereniging en BOVAG peinzen daarom hard over de toekomst van de branche. Een mogelijke oplossing? De sloopregeling, zo zeiden de twee partijen al eerder. Je vergroent je autopark én stimuleert de economie, met één maatregel. Daarnaast zou dit kunnen zorgen voor een vliegwiel-effect. Het geld gaat immers naar de autofabrikanten, die met die euro’s weer onderdelen van Nederlandse toeleveranciers kunnen kopen. Op die manier krijg je de economie wel weer draaiend, toch!?

Volgens Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft, is dat niet helemaal hoe het werkt. Bij de BNR Nationale Autoshow zegt Van Wee namelijk dat de gevolgen van zo’n sloopregeling op zowel economisch als milieutechnisch beperkt zijn. Om te beginnen met het grootste economisch probleem: wij zijn niet echt een autoproductieland. Natuurlijk hebben we VDL Nedcar, maar het gros van het geld gaat gewoon naar het buitenland. Je stimuleert dus eerder een buitenlandse economie, dan de onze.

Het tweede economische probleem is dat een sloopregeling alleen op de korte termijn helpt. Mensen gaan dan inderdaad nieuwere auto’s kopen. Maar dit zijn dan mensen die eigenlijk al van plan waren om een nieuwe auto te kopen, maar deze plannen simpelweg naar voren hebben geschoven. Iemand die van plan was om in 2021 een auto te kopen, maar het toch dit jaar doet, gaat niet alsnog volgend jaar weer iets kopen.

Dan is er nog het milieuprobleem. Nieuwe auto’s zijn weliswaar schoner dan oudere auto’s, maar dat verschil is niet altijd groot genoeg. Zo hadden we tien jaar geleden al een sloopregeling, volgens Van Wee was het milieuvoordeel ‘twijfelachtig’. Het produceren van een auto kost immers ook energie. En het verschil tussen een nieuwe en een oude auto was toen niet groot genoeg, om de productie van de nieuwe auto te compenseren. Met andere woorden, een sloopregeling heeft alleen zin als je nieuwe auto veel zuiniger is dan de oude auto die je inlevert.

De wetenschappelijke conclusie is dan ook dat er ‘bijna geen’ sloopregeling is die kostenefficiënt het milieu helpt en dat het dus niet per se een goed idee is. Wat kan je beter doen? Stimuleren dat mensen nieuwe schone, elektrische auto’s kopen. Wat onze overheid vanaf volgende maand al gaat doen. Maar eigenlijk kan je beter een nieuwe wasmachine kopen, als je apparaat nog uit de vorige eeuw stamt. Bij dergelijke apparaten is de energiewinst een stuk groter, zo zegt Van Wee. Slecht nieuws voor de autoliefhebber, RAI en BOVAG, maar soms is de waarheid ook een bittere pil.

Foto: Flippo Golf op de Sloop van @Xiran, via Autojunk.nl.