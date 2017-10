Bikkel! Max had griep in Maleisië

De tweevoudig racewinnaar reed ogenschijnlijk zo fris als een hoentje naar de overwinning, maar niks is minder waar.

Max Verstappen biechtte namelijk op dat hij griep onder de leden had toen hij in Maleisië soeverein naar het zwart/wit geblokt reed. De Red Bull-coureur gaf in Peptalk aan dat hij zich het hele jaar nog niet zo slecht had gevoeld en dat hij de nacht voor de race amper had geslapen.

Verstappen voelde zich al een week niet helemaal lekker. Pijnlijke spieren, een verstopte neus, grieperig: je huisarts zou het onder de noemer algehele malaise scharen en voor het gros van je collega’s waren genoemde klachten waarschijnlijk voldoende om dan maar een dagje thuis te blijven. Voor Max niet. Die passeerde Lewis Hamilton in rondje vier en gaf daarna de koppositie in de race niet meer af, even los van de pitstops.

Helaas voor Max krijgt hij weinig tijd om bij te komen van de Maleisische hitte. De coureur vloog zondag al meteen door naar Japan waar dit seizoen op Suzuka wordt gereden.

Red Bull blaakt van het vertrouwen

Volgens Red Bull Racing is het geen toeval dat hun RB13 in de race sneller was dan de Mercedessen van Hamilton en Bottas. Sterker nog: Christian Horner denkt dat het zelfs Ferrari had verslagen als de Italiaanse bolides niet zoveel technische problemen hadden gehad gedurende het weekend.

Red Bull had een prima setup gevonden voor de auto. Daardoor kon het team met wat minder steile vleugels rijden waardoor het vermogensverschil met Mercedes en Ferrari weer wat werd gecompenseerd. Laten we hopen dat de mannen uit Milton Keynes aankomend weekend weer sterk voor de dag komen. Suzuka heeft immers wel wat overeenkomsten met Sepang: behoorlijk wat snelle bochten waar veel downforce nodig is en niet al te lange rechte stukken.