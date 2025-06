Populaire SUV krijgt nieuwe elektrische aandrijflijn met ”rijbereik van een diesel”

Minder verbruik en uitstoot, meer vermogen.

Al bijna tien jaar werkt Nissan met e-Power-techniek. Een verbrandingsmotor wekt energie op die via een batterij naar een elektromotor gaat. Die e-motor zorgt dan weer voor de aandrijving van de wielen. Nissan heeft inmiddels ook een plug-in hybride, maar het merk wil de e-Power nog niet loslaten. Daarom is er nu een nieuwe generatie.

Op welk model kan Nissan het nieuwe systeem beter uittesten dan op het succesvolste model van het bedrijf? Juist, de Qashqai geniet als eerste van de nieuwe aandrijflijn. Al jaren is de kleine SUV de topscoorder van Nissan in Nederland. Ook dit jaar lijkt de Qashqai op die titel af te stevenen. Tot afgelopen maand zijn er 972 nieuw van verkocht, meer dan welke Nissan dan ook.

Nieuwe e-Power

Zoals je hierboven ziet, bestaat het pakketje uit maar vijf onderdelen die bij elkaar zijn gevoegd: de elektromotor, generator, omvormer, transmissie en increaser (tandwieloverbrenging die de rotatiesnelheid van de elektromotor aanpast). Daarnaast is er een 1,5-liter driecilinder met turbo die stiller (5,6 dB minder) en efficiënter loopt.

Het vernieuwde turbotorretje verbruikt maar 4,5 liter per 100 kilometer en loopt dus 1 op 22. Hij stoot ook minder CO2 uit: 102 gram per kilometer in plaats van 116. Tank je auto helemaal vol en is de 2,1-kWh kleine batterij volledig opgeladen, dan kun je 1.200 kilometer aan een stuk afleggen. Dit noemt Nissan ”dezelfde prestaties als een diesel”. Ook niet onbelangrijk: de elektromotor is 15 pk sterker geworden voor een totaalvermogen van 205 pk. Zet de Qashqai in de sportstand en je krijgt een boost van 13,6 pk.

Verder krijgt de vernieuwde Qashqai e-Power Google-software waardoor je opdrachten kunt geven met je stem. Door dezelfde software kun je meer apps gebruiken via de Google Play Store. Tevens geeft de Nissan je de weersvoorspellingen van de plaats van bestemming. Altijd fijn om te weten.

Wanneer komt de nieuwe e-Power naar Nederland?

Nissan gaat de nieuwe Qashqai e-Power buiten de EU bouwen, namelijk in het Verenigd Koninkrijk. Ergens in september 2025 moet je hem in de Nederlandse showrooms kunnen spotten. De prijzen zijn nog onbekend. De huidige Qashqai met e-Power-aandrijflijn kost nieuw € 42.940. Een voorraadmodel kun je oppikken voor € 36.950.

Waar denk jij dat Nissan het beste in kan investeren in deze moeilijke tijden: namaak-Renaults, PHEV’s, e-Powers of iets heel anders?