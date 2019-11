BMW gaat de Audi S4 TDI aanpakken

Nee, niet door meer benzinemotoren of een hybride.

Het was een beetje een vreemde move van Audi. Op een of andere reden werd de semi-sportieve modellijn van Audi gedomineerd door zelfontbranders. De S4 sedan, S4 Avant, S5 Coupe, S5 Sportback, S6 sedan, S6 Avant en S7 Sportback zijn allemaal van dezelfde biturbo zescilinder motor met 349 pk en nog belangrijker: 700 Nm.

Het waarom van deze ‘diesel renaissance’ ging aan veel mensen voorbij. Maar wat blijkt: het verkoopt. Mocht je veel Autobahn rijden op hogere snelheid is het een manier om relatief zuinig enorme afstanden af te leggen. Het tegenovergestelde van een Tesla, zeg maar. Nu blijkt dat BMWdit stukje markt ook erg interessant vindt.

Nu hebben ze stiekem al best wat M-performance diesels, zoals de M550d, X5 M50d en de X3 M40d. De laatste additie in deze lineup van performance diesels wordt de BMW M340d. Dat meldt het doorgaans goed geïnformeerde BMWBlog. Sterker nog, de M340d gaat heel snel komen, de auto wordt in de eerste maanden van het 2020 al verwacht. Voor degenen die de tijd nog weleens verliezen: over acht weken is het alweer 2020.

De BMW M340d komt er naar verluidt maar in één uitvoering. Zo zullen alle M340d’s een Touring zijn en voorzien zijn van vierwielaandrijving. Een typische Euro-spec dus. Naar alle waarschijnlijkheid wordt de motor (B57D30T0) van de X3/X4 M40d zo overgezet, dus goed voor 326 pk en 680 Nm. Dat is een 2.993 cc grote zes-in-lijn met twee turbo’s. De X3 M40d gaat al in 4,9 seconden naar de 100 km/u, de M340d zal nog een stukje sneller zijn. Qua aankleding zal de M340d veel overeenkomsten vertonen met de M340i, waar Wouter onlangs nog een blokje om ging, check de video hier!