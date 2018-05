BMW geeft ons een nieuw motor-concept

En deze heeft nog gewoon achterwielaandrijving.

In dit weekend wordt het Concorso d’elegance Villa d’Este gehouden. Het zou niet de eerste keer zijn dat BMW een auto of concept op dit gesponsorde concours gaat onthullen. Met name de ‘Hommage’ serie is zeer de moeite waard. Zowel de 2002 Hommage als de 3.0 CSL Hommage. Uiteraard is het ook een concours waar juist de klassieke auto’s acte de prĂ©sence geven. Denk bijvoorbeeld aan de beeldschone 328 Kamm CoupĂ©.

Ook dit jaar heeft BMW weer een bijzondere concept, ditmaal (nog) geen auto, maar een motorfiets. Het project heet 9Cento en dient uitgesproken te worden als ‘Novocento’. Het is een zogenaamde Adventure Sport motorfiets. Het is dus geen circuitmonster (zoals de BMW S1000 RR) of een toerbuffel (zoals de K1600 GT), maar een gooi- en smijtfiets voor de krappe en bochtige bergwegen. Apart is dat BMW per se een praktische fiets wilde construeren. Elke fabrikant kan natuurlijk een wilde concept maken, echter worden veel praktische eisen overboord gegooi. Inderdaad net als bij auto’s. De 9Cento opbergruimte en bescherming tegen rijwind en regen.

Het driehoekige frame is opgetrokken uit met koolstof vervaardigd plastic. Daardoor is het frame zeer licht en uiterst sterk. In principe is de motor een eenzitter, maar met een magnetisch opzetstuk is er een zitplaats met twee bagagebakken te monteren. Wat de 9Cento aandrijft is niet duidelijk. Het is wel duidelijk te zien dat deze motorfiets twee klassieke BMW Motorrad moet missen. Zo word het achterwielaangedreven door een ketting in plaats van een cardan en heeft 9Cento geen boxermotor. Onze gok, ook gezien de geringe afmetingen van de fiets, is dat de motor technisch onderdelen leent van de F800 S, maar uiteraard laten we ons graag corrigeren.