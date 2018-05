Welke wanstaltige Cullinan is het minst wanstaltig?

Er is geen ontkomen aan.

De Rolls Royce Cullinan is onder ons. Het is ongetwijfeld een van de beste auto’s ter wereld. Het is alleen nog nauwelijks te bevatten dat een traditioneel bedrijf als Rolls Royce met de mode meegaat en een SUV in de prijslijst zet. Net als met veel andere crossovers zal het ongetwijfeld wel een succes worden. Zeker in bepaalde contreien zul je de Cullinan veel gaan aantreffen. Dus heel erg uniek en onderscheidend ben je niet. Je kan met de configurator aan de slag en een smakeloze combinatie samenstellen. Of je reserveert wat extra pecunia en je gaat een van deze zeven ideeën van X-Tomi uitwerken:

Culinan Coupé

Kijk er niet raar van op dat Rolls-Royce daadwerkelijk een soortgelijke auto gaat overwegen. Range Rover onthulde onlangs de driedeurs Range Rover SV Coupé, waar er slechts 999 van gebouwd gaan worden. Dus wellicht in een kleine serie. Anders zijn er nog genoeg specialisten die het gaan proberen.

Cullinan Pick-up

Beetje vergezocht, deze. Er zal ongetwijfeld een knutselaar met veel geld en een slijptol zijn in Texas. Brabus deed het overigens ook een keertje voor de Range Rover, dus helemaal uitgesloten is het niet. Denk aan auto’s als de Cadillac Escalade EXT, alhoewel die auto iets lager in de markt staat.

Cullinan ‘Basis’

Natuurlijk te flauw voor woorden deze. Non-metallic lak, stalen wielen en matzwarte bumpers zijn iets wat uiteraard nooit toegepast gaat worden op een Rolls-Royce, net als de auto’s uit deze serie. Maar het bewijst wel dat het ontwerp van de Cullinan niet echt staat als een huis (ondanks dat er huizen zijn met bescheidenere afmetingen, maar dat terzijde). De auto heeft echt de chromen glimmers nodig om indruk te maken.

Cullinan Sport

Deze gaat er natuurlijk gewoon komen, of Rolls-Royce dat nu wil of niet. Het kan niet anders dan dat tuners als Spofec en Mansory de meest wanstaltige creaties aan het uitwerken zijn. Dit gaat de nieuwe hit worden onder Tsaren, Sultans en Premier League voetballers.

Cullinan Shooting Brake

De Cullinan heeft een beetje een opmerkelijke achterkant. Een beetje zoals een sedan, maar dan niet helemaal. Het hoort waarschijnlijk zo te zijn in deze klasse, want ook de Mercedes Maybach SUV heeft zo’n rare achterkant. Heel erg fraai is het niet. Als Shooting Brake is dat meteen verholpen. De twee achterdeuren hoever er persoonlijk niet uitgehaald worden.

Cullinan Drophead Coupé

Wanstaltig? Jazeker! Dus waarschijnlijk een grote kans dat er een select groepje mensen gaat vragen of dit er kan komen. Het staat goed naast een Maybach G650 Landaulet. Stijfheid en gewicht kunnen wel een dingetje worden. Niet alleen voor de beoogde clientèle, maar ook voor de auto zelf.

Cullinan ‘Rocket Bunny’

Het kan niet anders dan dat Jon Olsson binnenkort een Cullinan gaat ombouwen. Zo heeft hij vrij recentelijk een Rolls Royce Wraith en een G500 4×4 omgebouwd. Met de Cullinan combineert Ollson mooi even de eigenschappen van die twee. De terreinwaardigheid is wel minimaal, maar hey, je bent met zo’n apparaat wel even het mannetje.