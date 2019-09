Zakenauto van het jaar 2020 bekend

Tromgeroffel!

Het is award-avond! Ne de Bestelauto van het Jaar verkiezing was er nog een hele belangrijke vandaag, namelijk die van de Zakenauto van het Jaar 2020. In welke auto kun je nu hebt beste zaken doen in 2020?

Welnu, dat is Volkswagen Polo geworden. Jazeker, de Polo. Die neemt nu de eerste plaats over van de Volkswagen Golf, die vorig jaar won. De Polo werd gekozen omdat mede vanwege de veranderingen in de wereld van het zakelijk rijden. Met andere woorden: het is een kleinere en verantwoorde auto dan de grotere zakenauto’s. De auto vervult nu ook een beetje de rol die Golf voorheen had.

Net alleen de kwaliteiten van de Polo worden geroemd, ook het marktaandeel, de organisatie en de kilometer-kostprijs worden geroemd. Dat laatste komt mede door de hoge restwaarde, waardoor de afschrijving meevalt ten opzichte van de redelijk hoge nieuwprijs. Vreemd, zijn ze toch de hoge topsnelheid van de Volkswagen Polo GTI vergeten te benoemen…

Beste nieuwkomer

Ondanks dat ‘ie niet in de top 5 voorkomt, is de Tesla Model 3 de beste nieuwkomer. De reden dat de Model 3 niet in eindlijst voorkomt is omdat de elektrische Amerikaan zich nog moet bewijzen over de langere termijn. Maar volgens de organisatie zijn de ervaringen zeer positief. Dus kijk er niet raar van op als de Tesla Model 3 volgend jaar of het jaar daarop de felbegeerde titel pakt.

De top 5 ziet er als volgt uit:

5. Volvo V60

4. Volkswagen Golf

3. Kia Niro

2. Jaguar I-Pace

1. Volkswagen Polo