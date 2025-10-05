Waarom de BMW Z8 bijna een laffe motor had

De BMW Z8 kreeg uiteindelijk de epische V8 mokerhamer uit de E39 M5 onder de kap. Bijna was het echter niet zo ver gekomen…

Onlangs vertelde collega Loek (@720s) jullie al wat over de ontstaansgeschiedenis van de BMW Z8. Deze retro topper van BMW werd uiteindelijk maar drie jaar gebouwd, maar liet wel een onuitwisbare indruk achter. In tegenstelling tot de meeste andere topmodellen van BMW, was het een relatief succes.

Dat wil zeggen, er zijn er in de korte productierun toch 5.703 gemaakt, met daarnaast nog 555 Alpina Roadster V8-en. Daarbij zijn ze nooit echt goedkoop geworden en verswekkerd. Waar de E24 en E31 beide hun ‘moeilijke fase‘ gehad hebben, is de Z8 nooit ten prooi gevallen aan de parkeerplaats bij de McDonald’s op vrijdagavond. Hoewel dat het lot van de gemiddelde Z8 niet per se veel beter maakt. Inmiddels staan ze veelal te pronken in de garages van mannen die Die James Bond willen zijn. U begrijpt: uw trouwe verslaggever wil er dus ook een.

Eindelijk dus eens geen zwart gat van uit de hand lopende kosten bij BMW voor een handvol verkopen. Volgens Andreas Bovensiepen (ja, die man achter Alpina), was dat ook een speerpunt bij de bonentellers tijdens de ontwikkeling van de roadster. Andreas herinnert zich dat Wolfgang Reitzle, een BMW honcho die daadwerkelijk bijna net zo goed was als hij zelf vindt dat hij was, enorm voorstander was van de Z8.

Reitzle moest echter met hand en tand vechten voor de Z8 tegen de bonentellers. Bonentellers die, enigszins logischerwijs, niks zagen zitten in weer een BMW ‘halo model’ dat niet de showroom uit te branden zou zijn. Ook al niet omdat men een peperduur aluminium spaceframe wilde ontwikkelen (en heeft ontwikkeld) voor de nieuwe Z8.

Aanvankelijk wilde men daarnaast kennelijk de ‘gewone’ V8 uit de toenmalige 5-Serie en 7-Serie gebruiken voor de Z8. Dus de M62B44 met 286 pk. Een prima motor (stiekem de laatste goede V8 van BMW voor de meest recente generatie V8-en). Maar de Z8 zou er geen strepentrekker van worden.

Het lijkt heel logisch dat BMW dan maar gekozen heeft de S62 V8 te gebruiken. Maar intern lag dat aanvankelijk helemaal niet zo voor de hand. De Z8 was namelijk echt een product van BMW AG en niet van M GmbH. Een verschil dat voor de leek er niet toe doet, maar wat intern soms meer uitmaakt dan zou moeten. Opnieuw waren de bonentellers bezorgd dat de aandrijflijn van de E39 M5 gebruiken, hen te veel geld zou kosten. Waarbij ze volgens Bovensiepen onder andere kennelijk bezorgd waren, over het onder garantie moeten vervangen van versnellingsbakken…

Het lijkt triviaal, maar bonentellers zijn vaak bijna net zo erg als NL ambtenaartjes. Dus het kan zo maar kloppen. Met de simpele gedachte dat een M5 rijder veel meer kilometers aflegt dan een Z8 rijder en de bakken het daar over het algemeen prima in uithielden, werden de naysayers uiteindelijk tot zwijgen gebracht. En zo kwam de Z8 er dus, met de S62 V8 en handbak. Of dit ook verklaart waarom de Alpina versie mínder pk heeft dan het standaardmodel, vermeldt Bovensiepen overigens niet. Maar, het zou kunnen…Koop dan?