Koplamploze supercar kan woordjes zeggen

We zijn met name geïnteresseerd in de lieve woordjes.

Er gaat een tijd komen dat elke supersportwagen 1 out of 1 is. Bestel gewoon een vaalrode met diarreebeige interieur en je bent waarschijnlijk de enige op Insta en ben je #uniek, #classy en #friendless. Maar ja, dan mis je wel die badge waar op staat dat het de enige uit een serie van één is. Gelukkig lachen de humoristen van MSO zich helemaal kapot.

MSO staat voor McLaren Special Operations en is speciaal opgericht om klanten ondersteboven te tillen en dan zoveel mogelijk dollars, ponden en euro’s uit de zakken van hun klanten te kloppen. Nadat je een supercar als de 570S (rijtest) of 720S hebt besteld, kun je hem bij MSO helemaal naar je eigen smaak laten aankleden. Niet dat dat niet kan bij de configurator van McLaren, maar dat terzijde.

De 720S die je ziet op de plaatjes is het stuitende bewijs dat een special ‘bespoke‘-afdeling het beste is wat een supercar-merk kan overkomen. Deze is ontwikkeld voor een klant uit, je raadt het al, het Midden-Oosten en staat te shinen op de Dubai Motor Show. De auto is gespoten in satijnzwart met gouden details. Niet alleen gouden verf, maar ook écht goud. Net als de McLaren F1 heeft deze 720S een 24-karaats hitteschild.

De splitter, luchtinlaten, achterbumper en het dak zijn nu van carbon gemaakt. Maar dan komt de Piece de Résistance: woordjes op de achterspoiler! Zoals we allemaal weten sprak Bruce McLaren vloeiend Arabisch en zei hij constant: الحياة هي مقياس في الإنجاز، وليس في السنوات وحدها. Vrij vertaald: Life is measured in achievement, not in years alone. De typografie is dusdanig gedaan, dat het moet lijken op de skyline van Dubai. Om met Dr. Evil te spreken: “Riiiiiiggghhhhtttt……..“. Michael Fux heeft meer smaak.

De auto helemaal aanpassen kostte zo’n 120 uur, waarvan 30 uur voor het kliederen op de achterspoiler. Op de kleurtjes na is het overigens gewoon een standaard McLaren 720S. Dus dat betekent geen koplampen, 720 pk uit de 4.0 V8 van Nissan en een topsnelheid van 341 km/u.