Autoblog-advies: Model-3 leaser wil een loodzware zuipschuit voor 6.500 euro

Snel, nu het nog kan.

We zijn op een punt aanbeland dat de elektrische auto aan het doorbreken is. In diverse marktsegmenten zien we nu hele goede en gave elektrische auto’s verschijnen. De overheden worden telkens strenger en ook het publiek begint zich meer en meer open te stellen voor elektrisch rijden.

Voor Reinout is dat niet anders. Na jarenlang Volvo te hebben gereden, is hij gezwicht voor nul procent bijtelling in een Mitsubishi Outlander. Een auto waar hij niet warm of koud van werd, maar het was zo spotgoedkoop in vergelijking met andere soortgelijke auto’s dat hij wel moest toehappen. Ondanks dat de Outlander PHEV hem geen moment in de kou heeft laten staan en altijd keurig zijn diensen heeft verleend, wordt de auto oneerbiedig afgedankt. Binnenkort zal Reinout een Tesla Model 3 gaan leasen. Eindelijk een gave auto met (relatief) weinig bijtelling.

Ondanks de elektrische auto’s is Reinout wel degelijk een petrolhead. Dat blijkt uit zijn vraag voor vandaag. Hij is namelijk op zoek naar een bijzondere auto voor ‘erbij’. Hij heeft een relatief grote schuur en daar is plaats voor een behoorlijk auto. Reinout is op zoek naar een groot slagschip met een enorme motor, op benzine graag. Reinout is niet helemaal gek: hij heeft een budget van zo’n 10.000, maar wil graag zo’n 3.000 tot 3.500 reserveren om de auto weer in goede conditie te brengen. “Die auto’s staan niet voor niets te koop!”

Hij heeft zelf al rond zitten kijken en was voornamelijk gecharmeerd van de BMW 7 Serie. Groot, maar zeer fraai en met de juiste motor erg snel. Het hoeft niet zozeer een twaalfcilinder te zijn, een V8 heeft de voorkeur. Zolang het maar niet een amechtig zespittertje is. Ook moet het een sedan zijn: Reinout heeft twee behoorlijk grote kinderen die af en toe ook mee moeten, zoals tijdens de zomervakantie. Nog een paar eisen: de auto moet niet te veel kilometers hebben gelopen. Liever een veel oudere auto, dan eentje die al 20 keer de wereld rond is geweest. Luxe is ook niet super relevant: de airco moet werken, maar navigatiesystemen uit het jaar kruik stellen tegenwoordig niets meer voor vergeleken met een smartphone.

De eisen en wensen van Reinout zien er als volgt uit:

Huidige /vorige auto's: Volvo V40, S60, V70. Mitsubishi Outlander PHEV, binnenkort Tesla Model 3 Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 6.500 (+ zo'n 3.500 achterstallig onderhoud) Jaarkilometrage: Maximaal zo'n 10.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Nog een keer genieten van veel cilinders en de geur vakbenzine Gezinssamenstelling: 1 volwassene, twee grote kinderen Voorkeursmerken /modellen: BMW 7 Serie, E38 No-go modellen / merken: Volvo. Die ken ik nu wel.

Wat mis je door de no-go’s:

Niet echt veel eigenlijk. Volvo maakt immers geen auto’s in het marktsegment van de BMW 7 Serie. Een segmentje lager vinden we de S90 en de S80. De S90 is een ouderwetse Volvo in de ware zin van het woord: hoekig, zwaar en achterwielaangedreven. Voor een ‘old school’-vibe eigenlijk zeer aan te raden. De S80 is een fijne auto en in het budget kun je de mooiste S80 T6 zoeken, maar het is niet een enorme sloep. Ga dus voor de S90. Bij deze generatie Volvo’s is de kilometerstand niet leidend, maar de staat van de auto’s. 6 mille voor een S90 met vier ton op de klok? Jazeker, dat komt voorbij en het wordt er voor betaald. Stiekem een erg leuke optie, mocht het uiterlijk je aanspreken.

BMW 740i (E38)

€ 7.250

1995

195.000 km

De aanvrager wilde een BMW. Dan kan de vraag rijzen: moet je wel een BMW willen? Het budget laat het immers niet helemaal toe. Mooie E38’s beginnen namelijk een klein beetje te stijgen in waarde. Een 745i van de E65 generatie is veel eenvoudiger gevonden voor dit geld. Uiteindelijk vonden we bij een particulier een wat vroeger exemplaar met alsnog redelijk wat kilometers. Nogmaals: staar je niet blind op de km-stand. Wil je een faceliftmodel, dan zul je het moeten doen met een zescilinder (728i), maar de V8 maakt van het rijden echt een feestje. Vermijd niet-originele exemplaren. Geldt natuurlijk voor alle auto’s, maar de 7 Serie in het bijzonder.

Audi A8 4.2 quattro (D2)

€ 6.500

2002

145.000 km

Wil je wat meer waar voor je geld, dan moet je gaan shoppen voor een Audi A8. De A8 is minder in trek dan de 7 Serie en dat uit zich in de prijzen. Voor zo’n 6 tot 7 mille kun je heel redelijke exemplaren vinden van de ‘D2’-generatie. De D3 is ook mogelijk, maar dat zijn vaak raszuivere ‘petjes-auto’s’, te herkennen aan de zwart gespoten velgen, ‘smoked’ achterlichten en te veel LED-jes in een later aangebrachte single-frame grille. Nee, de D2 is dan een stijlvollere optie. Qua rijden is de A8 gek genoeg iets levendiger dan de 7 Serie, ondanks de layout. De A8 heeft meer vermogen en weegt net iets minder. Ook heb je standaard vierwielaandrijving, wat destijds best bijzonder was in deze klasse.

Cadillac Seville STS

€ 4.950

2001

150.000 km

Als je veel vermogen wilt en het gevoel van een ‘sloep’, dan moet je even een Seville gaan bekijken. Er zijn twee variaties van geweest: een SLS met 279 pk en een STS met 305 pk, die je ook in de laatste Eldorado TC kon vinden. Deze laatste heeft ook een iets sportiever afgestemd onderstel. Het rijdt bovengemiddeld goed, die motor is natuurlijk de dominerende factor. Zowel qua verbruik, geluid als kracht. De auto haalt het luxeniveau van een Duitser niet qua materialen, maar het verschil is minder groot dan je zou denken. Nog een voordeel is dat ze goed te vinden zijn in het budget. Voor 5 mille kun je al kiezen uit fraaie exemplaren.

Lexus LS400 (UCF10)

€ 6.750

1993

260.000 km

Reinout vroeg om een auto met niet te veel kilometers en wij komen aanzetten met een auto die bijna 260.000 km op de klok heeft staan. Ten eerste is het niet zo heel erg veel, de afgelopen 25 jaar heeft de auto zo’n 10.000 km per jaar afgelegd. In dat licht bezien valt het reuze mee. Daarbij staat deze generatie te boek als zeer betrouwbaar. In het budget zijn ze lastig te vinden. Een vroeg exemplaar met veel kilometers was dus de enige mogelijkheid. De eerste generatie LS400 was niet bijzonder sterk. Niet dat 245 pk niets is, maar veel auto’s in deze klasse zitten rond de 300 pk. De LS400 kreeg later in zijn carrière past een vermogensinjectie.

Mercedes-Benz 500 SE (W140)

€ 6.500

1991

210.000 km

Ondanks dat Mercedessen uit deze periode een naam hoog te hebben qua betrouwbaarheid, goldt dat niet direct voor elke S-Klasse. De auto kende wat kinderziektes omdat de ingenieurs nogal overambitieus waren om de beste auto aller tijden te maken. Je mag er intussen vanuit gaan dat de kinderziektes er in de afgelopen jaren uitgehaald zijn. Een goede onderhoudshistorie is véél belangrijker dan later modeljaar. Er zijn wat 400 SE’s en 500 SE’s te koop, maar het houdt niet over. Check ze op roest, want dat wil nog weleens voorkomen. Om te rijden zijn deze tanks geweldig. Je voelt dat je in een enorme boot aan het toeren bent. Alles werkt met een beetje vertraging. De motor pakt behoorlijk geweldig op, maar bij het aannemen voel je dat je echt met een serieuze auto op pad bent.

Jaguar XJ8 4.0 Souvereign (X308)

€ 6.950

2000

195.000 km

De auto met de minste storingen uit dit lijstje is wellicht deze Jaguar. De auto is een paar jaartjes jonger en werd destijds onder regie van Ford gebouwd. Mede daardoor waren de jaren ’90 Jaguars veel beter gebouwd en veel betrouwbaarder dan de Jaguars uit de jaren ’80. Het is de meest klassieke auto van de drie, maar ook het leukst om te rijden. De Jaguar is relatief licht en lichtvoetig. De 4.0 AJ V8 motor is een pareltje: heel decent bij rustig toeren, maar bij volgas kan de auto enthousiast uit de hoek komen. De 4.0 Souvereign uitvoering is degene die je wilt (naast de XJR natuurlijk), de 3.2 Executive is redelijk goed alternatief. Voordeel van de 3.2: er zijn veel meer goede exemplaren van te vinden in het budget. Check ze voor roest bij de voorste wielkasten: die rotten weg waar je bij staat.

YOLO: Lincoln Town Car Cartier Edition

€ 8.000

2003

125.000 km

Waarom voor zo’n technologisch hoogstandje gaan, als je ook kunt kiezen voor een van de gaafste limo’s van de jaren ’90, de Lincoln Town Car? Het is in feite een zeer luxe aangeklede Ford Crown Victoria. Aan de ene kant zijn het hopeloze auto’s: de motor is vrij eenvoudig, levert slechts 203 pk en de auto staat op een ladderchassis. Ondanks de luxe uitrusting voelt het vrij goedkoop aan, vergelijken met de Duitse concurrentie. Voordelen zijn er ook. De Lincoln Town Car is behoorlijk onverwoestbaar. Het is doorontwikkelde techniek. Het verbruik ligt hoog, maar dat geldt voor alle auto’s in het rijtje. Deze auto staat geheel ten onrechte in de YOLO-sectie eigenlijk, wellicht is deze Lincoln zelfs de meest verstandige keuze..

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!