Dit is de duurste Jaguar XJ Marktplaats - Autoblog.nl

De duurste Jaguar XJ mist alleen wel een paar cilinders. Of toch niet?

We gingen voor vandaag eens op zoek naar de duurste Jaguar XJ van Marktplaats. In veel gevallen betreft het dan altijd een nieuw exemplaar of een demo-auto. Eentje die nog minimaal de nieuwprijs moet kosten of zelfs een tikkeltje meer vanwege de enorme hoeveelheid aan extra uitrusting.

In de zoektocht naar de duurste Jaguar XJ was dat opmerkelijk genoeg níet het geval. Dat is op zich te verklaren: het is geen auto waar elke Jaguar-dealer er 10 van op voorraad heeft staan.

Duurste Jaguar XJ

Het duurde niet lang of we hadden ‘m gevonden. Dit is namelijk de duurste Jaguar XJ en wat ons direct opviel )naast de indrukwekkende schoonheid): het is een viercilinder! In een Jaguar! Er was een tijd dat Jaguar zelfs de X-Type voorzag van enkel zescilinder benzinemotoren omdat dat het beste paste bij Grace, Space and Pace.

Tikkeltje excentriek

En toch, hé. Toch heeft ook dit exemplaar wel wat. Het exterieur is nog altijd bijzonder fraai en een tikkeltje excentriek. Die neus was een hoedtik naar de Quattroporte, die vond ontwerper Ian Callum zo mooi. Die achterzijde van de XJ is echter meesterlijk: bijzonder uniek, statig en gek genoeg niet protserig. Precies hoe het hoort bij een Jaguar.

Lichte auto, lichte motor

Normaliter gesproken zouden we een dergelijke auto kunnen affakelen om de motor, maar niet in de gave Jaguar XJ. Want de motor past eigenlijk perfect in de filosofie van de auto. Deze generatie Jaguar XJ (X351 voor intimi) is namelijk zeer licht voor zijn klasse. Dus een compacte motor past daar helemaal bij. De auto weegt namelijk 1.672 kilogram. Niet verkeerd voor een sloep van 5,12 meter. De 2.0 motor is gekoppeld aan een achttraps automaat. Van 0-100 km/u accelereren is in 7,5 seconden gedaan en op de Autobahn haal je 240 km/u. Ongeveer even snel als onze BMW duurtester.

Kia Clarus-vibe

Qua uitrusting is dit de Premium Luxury, die tussen de Luxury en Portfolio in zit qua niveau. Gewoon prima dus. Qua kleurstelling is het geen gewaagde keuze, maar het two-tone grijze interieur is verrassend geslagd. Meestal krijg je van een grijs interieur de Kia Clarus-vibe, maar de Jaguar komt er mee weg dankzij de vormgeving en het materiaalgebruik.

Prijsstelling duurste Jaguar XJ

Maar het meest bijzondere is nog wel de prijsstelling. Toegegeven, 46.850 euro is een enorme bak geld voor een okazie met karige viercilinder. Anderzijds is het een wel even een moderne Jaguar XJ met slechts 24.944 km op de klok! De auto komt uit 2015 en sindsdien is er bijzonder weinig mee gereden. In dat licht bezien valt het op zich wel mee. Sowieso mag je in Nederland maar 100 km/u, dus waarvoor heb je die 500 pk nodig? Met 240 pk kun je ook al hoogst illegale snelheden bereiken.

Vergelijking viercilinder Jaguars

Dus je moet deze duurste Jaguar XJ occasion niet vergelijken met oude achtcilinders uit 2010, maar eigenlijk met een jonge XE, XF of F-Pace. En die hebben vaak ook gewoon een viercilinder onder de kap. Een instap E-Pace kost 68.610 euro, een 250 pk sterke XE is ook nog 55.640 euro en een nieuwe XF met 250 pk benzinemotor is 69.150 euro. Eigenlijk is het dus een koopje. Je hebt minder afschrijving en je kan met het geld dat je bespaard de iets hogere onderhoudskosten betalen.