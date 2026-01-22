Tesla is verslagen: dit is de nieuwe EV-koning van Europa!

Duitse degelijkheid wint het van Amerikaanse fratsen.
Of je het nou leuk vindt of niet: de elektrische auto is hier en hij is hier om te blijven. Kijk maar eens naar de wereldwijde verkoop van de EV. Ook hier in ons continent is de elektrische auto opgebloeid – zij het met hulp van overheden. Een belangrijke rol daarbij was en is nog altijd weggelegd voor Tesla. Helaas voor Musk en de zijnen zijn ze niet meer de top seller in Europa als het om elektrische auto’s gaat.
Het Duitse Dataforce heeft de EV-verkoopcijfers in Europa van 2025 op een rijtje gezet. Het aantal nieuwverkochte EV’s kwam in 2025 neer op 2.582.595. In 2024 waren het er nog 1.990.956. Er is dus een groei van zo’n dertig procent.
Ook blijkt hoe zwaar Tesla het in 2025 had in Europa. Een brandje bij de fabriek, tegenvallende updates en malle acties van de grote baas hielpen hier niet bij. De Europese autokoper reageerde: de Tesla-verkoop slonk ten opzichte van 2024 met bijna 30 procent.
De nieuwe Europese EV-koning
Wie neemt er dan het stokje over van Tesla? Laat ik voorop stellen: er is nog steeds maar één merk dat Tesla verslaat in Europa qua EV-verkopen. Skoda en BMW kwamen in de buurt, maar alleen Volkswagen gaat over de Amerikanen heen. Met bijna 275.000 nieuwe EV-registraties en een elektrische verkoopgroei van 56 procent is Volkswagen de grootste verdeler van nieuwe elektrische auto’s.
EV-verkopen van 2025 in Europa
|Merk
|Verkopen 20225
|Verschil met 2024
|Volkswagen
|274.417
|+56%
|Tesla
|238.765
|-27%
|BMW
|193.186
|+15%
|Skoda
|172.100
|+117%
|Audi
|153.848
|+51%
Naast de nieuwe koploper valt natuurlijk de intrede van Skoda in de top vijf op. Het Tsjechische VAG-merk gooide hoge ogen met de gefacelifte Enyaq, maar natuurlijk vooral met de bestverkochte auto van Nederland, de Elroq. Het zorgde voor een verdubbeling van het aantal verkochte elektrische auto’s in Europa in 2025 ten opzichte van een jaar eerder.
Bestverkochte EV-modellen van 2025 in Europa
Zoomen we verder in op modelniveau, dan zien we dat de Tesla-massamodellen nog wel heersen. De Model Y staat helemaal bovenaan, maar wordt niet langer gevolgd door zijn broertje, de Model 3. In plaats daarvan komen we die dekselse Skoda Elroq weer tegen. Het is een oneerlijke berekening omdat de verkoop aan het einde van 2024 begon, maar toch: de verkoop van de Elroq steeg in 2025 met 204.578 procent.
De eerste VW komen we pas op plaats 5 tegen. Ervoor zit nog de Renault 5 E-Tech die laat zien dat retro-designs prima kunnen werken zolang er maar een goede auto onder zit. De VW ID.4 is de bestverkochte EV van het merk in Europa, gevolgd door de ID.3 en vervolgens de ID.7. Er is dus ook nog een toekomst voor sedans en stationswagons in het geëlektrificeerde Europa.
|Merk
|Registraties 2025
|Registraties 2024
|1
|Tesla Model Y
|151.331
|210.265
|2
|Skoda Elroq
|94.106
|46
|3
|Tesla Model 3
|86.261
|112.967
|4
|Renault 5 E-Tech
|81.517
|13.097
|5
|Volkswagen ID.4
|80.123
|64.729
|6
|Volkswagen ID.3
|78.667
|54.467
|7
|Volkswagen ID.7
|76.368
|32.192
|8
|BMW iX1
|69.816
|53.272
|9
|Kia EV3
|66.802
|4.960
|10
|Skoda Enyaq
|65.787
|67.331
Reacties
martinus.tussengas zegt
Tesla heeft wel verreweg het meeste nieuwsberichten op Autoblog. Dat dan weer wel.
Bas Leesberg zegt
Grappig: een tijdje terug werden we er nog van beticht enkel Porsche-artikelen te schrijven.
Zal ik voor de gein eens kijken hoeveel artikelen over die twee merken hebben geschreven?
Bas Leesberg zegt
Ben ik weer:
Ik heb gekeken naar de artikelen die in 2025 zijn geplaatst met de tag ‘Tesla’ en ‘Porsche’. Dit zijn dus alle nieuwsartikelen, korte video’s, rijtesten: de hele shebang
Tesla: 296 artikelen
Porsche: 285 artikelen
Kortom: ja, we schrijven meer over Tesla dan over Porsche.
MAAARRR: ik geef me niet zomaar gewonnen. Is Tesla ook koning-Autoblog-artikelen van 2025?
Mijn tweede troef is BMW. En zie: we schreven in 2025 maar liefst 388 artikelen waarbij de tag ‘BMW’ is gebruikt. Jep, meer dan 1 BMW-artikel per dag.
rwdftw zegt
Bij deze gefeliciteerd! Het is jullie gelukt om Tesla de grond in te schrijven! Want laten we wel wezen, de tendens van het gros van die 296 berichten was niet echt positief.
Doet me denken aan een komiek die in een grap van nog geen minuut het biermerk Buckler kapot kreeg.
Jantje_555 zegt
zijn dan ook net de auto’s die de bedrijven het meeste aan werknemers geven. Vroeger waren het Golfjes en Passats, nu zijn het ID4’s en ID7’s.
Doe morgen de voordelen voor bedrijven weg, en ze geven terug diesels
En daarbij is Tesla niet verslagen in Europa. Meest verkochte EV is nog steeds een Tesla, dus pas die titel even aan svp
ty5550 zegt
Wie de zogezegde “koning” is hangt af van de definitie. Welk merk heeft de meeste ev’s geleverd (VW). Of welk model is het meeste verkocht (Model Y).
Maar je kan er niet om heen dat de VW groep ook best mooie aantallen heeft verkocht. Audi + VW + Skoda hebben 600.000 ev’s geleverd versus 239.000 tesla’s.
vaakbenjetebang zegt
@Jantje_555: Wat de eerlijkheid wel gebiedt te zeggen: die diesels kwamen er ook alleen maar omdat dat de gunstigste kilometerkostprijs opleverde. Anders had men wel benzine gereden, zeker tot diep in de jaren 80. Toen was diesel in de regel nog echt abject afzien. Ga maar eens met een Golfje 2 of 3 diesel zonder turbo rijden (want daar hebben we het dan over): doffe, doffe ellende, met een afdronk van lethargie. Later is diesel natuurlijk wel rijdbaarder geworden, maar zaligmakend vind ik het toch allesbehalve.
Johanneke zegt
Dit dus. Mijn schoonvader heeft dik 40 jaar diesel gereden, maar enkel en alleen omdat dat het goedkoopst was. Hij reed zo’n 45k km per jaar in zijn leaseauto. Nu heeft ie een Corrola wagon 2.0 hybrid.
banderas zegt
Ik dacht dat Jaapyio weg was, maar de anti-Tesla berichten blijven maar komen.
kniesoor zegt
Als je niet alleen de kop van het bericht had gelezen zou je tot een andere conclusie zijn gekomen . . .
RazendeRichard zegt
Tesla op plaats 1 en 3 en toch is Tesla verslagen…….. mmmkay…..
escort77 zegt
De modellen van Tesla gaan al best even mee, worden natuurlijk wel geüpdate maar dat doen alle merken. Als je dan toch nog deze verkoopcijfers haalt, dan doe je iets goed. Of de andere merken doen wat fout.
(En nee, ik ben geen Tesla-fan, nooit geweest ook, maar zie wel dat ze sommige dingen gewoon goed doen)
RJB zegt
46 Elroq registraties in 2024?? Zijn dat dan testauto’s geweest?
R82 zegt
Zelf heb ik ook gekozen voor de ID.7. Ik heb ook in de Tesla gereden (de nieuwe Model 3), maar de ID.7 was in bijna alle opzichten de betere auto: stiller, beter afgewerkt, minder kaal en beter geïsoleerd. Hij is wel zwaarder en dat merk je bij het remmen, maar het verbruik is prima. Ook Pilot Assist werkt erg goed, terwijl de Tesla – zelfs na alle updates – nog steeds veel last blijkt te hebben van phantom braking.
Met het netwerk van aangesloten aanbieders binnen WeCharge begeleidt Volkswagen je bovendien door heel Europa, met routeplanning waarbij wordt gekeken waar je het beste kunt laden en of er voldoende vrije laadplekken zijn, tegen een vast tarief. Daarmee was er eigenlijk geen reden meer om voor de Tesla te kiezen.
Voor de introductieprijs had ik hem niet genomen, maar tegen de huidige prijs is het echt een goede deal.
Ik kom zelf van een Volvo V60 T6, wat ook een erg fijne auto was. De ID.7 staat daar wat mij betreft net boven. Als het belastingklimaat voor een PHEV net zo gunstig was geweest als voor een EV, had ik waarschijnlijk toch voor een PHEV gekozen. Ik mag niet klagen met 610 km WLTP (ongeveer 500 km in de zomer en 400 km in de winter), maar veel minder had het ook niet moeten zijn.
En voor de mensen die zeggen: “Voor die paar keer per jaar op vakantie heb je zo’n actieradius niet nodig; je koopt ook geen station omdat je elke dag die ruimte gebruikt.” Dat klopt, maar op het moment dat je het nodig hebt, is het wél heel handig. In dat licht was een PHEV met 100+ km elektrische actieradius misschien de ideale oplossing geweest.
Al met al ben ik erg blij met de auto. Hij rijdt heerlijk, zolang je hem niet als een sportauto gaat behandelen 😉
JanJansen zegt
Eigenlijk moet je de Volkswagen groep als entiteit bij elkaar optellen. Dan is het verschil nog groter.