Tesla is verslagen: dit is de nieuwe EV-koning van Europa!

Duitse degelijkheid wint het van Amerikaanse fratsen.

Of je het nou leuk vindt of niet: de elektrische auto is hier en hij is hier om te blijven. Kijk maar eens naar de wereldwijde verkoop van de EV. Ook hier in ons continent is de elektrische auto opgebloeid – zij het met hulp van overheden. Een belangrijke rol daarbij was en is nog altijd weggelegd voor Tesla. Helaas voor Musk en de zijnen zijn ze niet meer de top seller in Europa als het om elektrische auto’s gaat.

Het Duitse Dataforce heeft de EV-verkoopcijfers in Europa van 2025 op een rijtje gezet. Het aantal nieuwverkochte EV’s kwam in 2025 neer op 2.582.595. In 2024 waren het er nog 1.990.956. Er is dus een groei van zo’n dertig procent.

Ook blijkt hoe zwaar Tesla het in 2025 had in Europa. Een brandje bij de fabriek, tegenvallende updates en malle acties van de grote baas hielpen hier niet bij. De Europese autokoper reageerde: de Tesla-verkoop slonk ten opzichte van 2024 met bijna 30 procent.

De nieuwe Europese EV-koning

Wie neemt er dan het stokje over van Tesla? Laat ik voorop stellen: er is nog steeds maar één merk dat Tesla verslaat in Europa qua EV-verkopen. Skoda en BMW kwamen in de buurt, maar alleen Volkswagen gaat over de Amerikanen heen. Met bijna 275.000 nieuwe EV-registraties en een elektrische verkoopgroei van 56 procent is Volkswagen de grootste verdeler van nieuwe elektrische auto’s.

EV-verkopen van 2025 in Europa

Merk Verkopen 20225 Verschil met 2024 Volkswagen 274.417 +56% Tesla 238.765 -27% BMW 193.186 +15% Skoda 172.100 +117% Audi 153.848 +51%

Naast de nieuwe koploper valt natuurlijk de intrede van Skoda in de top vijf op. Het Tsjechische VAG-merk gooide hoge ogen met de gefacelifte Enyaq, maar natuurlijk vooral met de bestverkochte auto van Nederland, de Elroq. Het zorgde voor een verdubbeling van het aantal verkochte elektrische auto’s in Europa in 2025 ten opzichte van een jaar eerder.

Bestverkochte EV-modellen van 2025 in Europa

Zoomen we verder in op modelniveau, dan zien we dat de Tesla-massamodellen nog wel heersen. De Model Y staat helemaal bovenaan, maar wordt niet langer gevolgd door zijn broertje, de Model 3. In plaats daarvan komen we die dekselse Skoda Elroq weer tegen. Het is een oneerlijke berekening omdat de verkoop aan het einde van 2024 begon, maar toch: de verkoop van de Elroq steeg in 2025 met 204.578 procent.

De eerste VW komen we pas op plaats 5 tegen. Ervoor zit nog de Renault 5 E-Tech die laat zien dat retro-designs prima kunnen werken zolang er maar een goede auto onder zit. De VW ID.4 is de bestverkochte EV van het merk in Europa, gevolgd door de ID.3 en vervolgens de ID.7. Er is dus ook nog een toekomst voor sedans en stationswagons in het geëlektrificeerde Europa.