Nederlandse Porsche 911 Turbo S á 315.000 euro is heel geel

Ja hallo, deze Nederlandse Porsche 911 Turbo S is heel erg moeilijk over het hoofd te zien.

De nieuwe Porsche 911 Turbo S is gearriveerd op Hollandse bodem. Was dit model nu eigenlijk nodig? Rationeel gezien niet. De Carrera en Carrera S zijn al verschrikkelijk snel. Maar dingen rationeel bekijken is niet leuk en de Turbo S is de overtreffende trap op elk gebied.

Porsche-rijders kiezen voor een 911 omdat ze vaak wat minder willen opvallen. De 911 Turbo S is er vanaf 279.000 euro. Tel er wat opties bij op en je komt prijstechnisch in het vaarwater van een McLaren 720S of een Ferrari F8 Tributo. Waar deze twee laatstgenoemden van de daken schreeuwen dat ze een supercar zijn, is de 911 Turbo S niet extreem opvallend. Natuurlijk kijkt elke man/vrouw met ook maar een beetje benzine in het bloed meteen op van een Turbo S. Iemand die niets met auto’s heeft zal er echter nauwelijks van opkijken. Dat is met een zeer opvallende McLaren of Ferrari al gauw anders.

Dit verhaal kun je in de prullenbak gooien bij het zien van deze gele Porsche 911 Turbo S. Want goedendag, wat valt deze banaan op. Het gaat hier om één van de eerste Turbo S’en op Nederlands kenteken. Er zit voor ruim 36.000 euro aan opties op. Er moest in totaal 315.812 euro afgerekend worden voor dit exemplaar.

Porsche 911 Turbo S op Nederlands kenteken

Bij de auto hoort kenteken H-947-S. Inmiddels nemen het exemplaren op kenteken mondjesmaat toe, aldus gegevens via Kenteken.TV. Andere kersverse 911 Turbo S’en zijn H-215-SX (317.857 euro, zwart), H-215-SZ (325.435 euro, grijs), en H-216-SX (312.707 euro, rood).

De kleur op deze nieuwe Porsche 911 Turbo S heet Racinggeel. De tint komt terug in het interieur met contrasterende stiksels op onder andere het dashboard, het stuur en de stoelen. Een andere fraaie optie zijn de 20/21 inch 911 Turbo S Exclusive Design wielen. Een exemplaar om je vingers bij af te likken?

Fotografie: Christian Kalse