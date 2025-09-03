Geinige gezinscrossover is er nu ook met benzinemotor én handbak

Lekker ouderwetse aandrijflijn in een futuristisch jasje.

Natuurlijk schakelen steeds minder Nederlanders met een nieuwe auto zelf. Niet dat ze het niet willen, maar omdat ze geen keuze hebben. Zoom je in op auto’s met enkel een verbrandingsmotor, dan zien we dat juist steeds meer landgenoten kiezen voor zelf roeren. Dit zien automerken ongetwijfeld ook.

Fabrikanten spreiden op dit moment liever hun kansen dan dat ze in een tunnel verdwijnen enkel gericht op één aandrijftype. Zo ook Fiat. De Italiaanse kloon van de Opel Frontera en Citroën C3 is de Grande Panda. Die reuzenpanda krijgt er vandaag een versie bij. Na de hybride en volledig elektrische variant is de Grande Panda er nu ook met alleen een benzinemotor.

Specificaties van de Grande Panda op benzine

De krachtbron in kwestie is een 1,2-liter driecilinder turbomotortje. Het blok produceert 100 pk aan vermogen en 205 Nm aan koppel. Hoe snel je ermee naar 100 kunt gaan en wat de topsnelheid is, zegt Stellantis niet. Schakelen doe je dus helemaal zelf middels een zestraps handbak. De aandrijflijn kan zichzelf wel kortstondig uitschakelen wanneer je bij een stoplicht staat. Iets wat kennelijk heel nieuw is bij vrachtwagens.

Net als bij de hybride en elektrische Grande Panda zijn er drie uitvoeringen om uit te kiezen: de Pop, Icon en La Prima. De instapper is een behoorlijk opgeruimde versie die volgens Fiat vooral gericht is op bruikbaarheid.

Daarmee bedoelen ze: je krijgt het broodnodige. Denk aan handbediende airco, een 10-inch instrumentencluster en de basisveiligheidsassistenten. Er is geen middenschermpje, maar wel een ”smartphone-dock” om je telefoon aan op te hangen. De twee duurdere uitvoeringen zijn leuker aangekleed met wél een middenscherm en led-verlichting rondom.

Prijs?

Fiat omschrijft de instapper van de benzine-Panda met drie woorden: simpel, praktisch en kostenbewust. Voor die laatste pijler kijken we naar de Italiaanse prijzen (Nederlandse prijzen zijn nog onbekend). Je betaalt tenminste € 16.900 in Italië voor de Grande Panda op benzine. De hybride Grande Panda kost er € 2.000 meer en de EV gaat zelfs voor € 23.900.

Hier in Nederland zal de nieuwste Grande Panda wel wat duurder zijn vanwege de uitstoot. De Grande Panda E kost hier tenminste € 25.990 en de hybride € 1.000 meer. Maar toch: het zou stiekem wel leuk zijn als Fiat de Grande Panda op benzine en met een handbak voor een leuk prijsje op de markt kan brengne. Misschien zelfs wel als een van de goedkoopste nieuwe auto’s met een handbak.