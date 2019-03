Gemeente Zandvoort trekt miljoenen uit om F1 te realiseren

De gemeente gaat, naar eigen, vol gas om de Formule 1 naar de badplaats te halen.

Het kabinet ziet er niets in om belastinggeld te gebruiken om de F1 naar Nederland te halen. Daar denken ze bij de Gemeente Zandvoort anders over. Vandaag heeft de gemeente bekendgemaakt een bedrag van maximaal 4.000.000 euro beschikbaar te stellen om de F1 in Zandvoort te realiseren.

Volgens de gemeente brengt een Nederlandse Grand Prix tal van voordelen met zich mee. Men noemt wereldwijde mediaexposure, sportieve en economische kansen voor Zandvoort, bezoekers en investeerders uit binnen- en buitenland. Die vier miljoen euro is beschikbaar over de periode 2019-2022. Het geld moet gebruikt worden voor de ontwikkeling en uitvoering van een mobiliteits- en verkeersplan. Dit heeft een hoge prioriteit want de infrastructuur rondom Zandvoort is op z’n zachts gezegd dramatisch.

Daarnaast moeten de miljoenen niet alleen de F1 zelf bekostigen, maar ook side-events rondom de Formule 1. De gemeente wil dat ondernemers, (sport)verenigingen en inwoners van de badplaats zelf meeprofiteren van een eventuele komst.

Leuk en aardig, maar waar komt dat geld vandaan? De gemeente gaat onder meer de toeristenbelasting met 50 cent per overnachting verhogen in Zandvoort. Daarnaast denkt men met forensenbelasting een groot deel van het geldbedrag op te halen en een miljoen euro is afkomstig uit de strategische investeringsagenda (SIA).

Die vier miljoen is overigens een schijntje in vergelijking met het totaalplaatje. Prins Bernhard van Oranje, eigenaar van het circuit in Zandvoort, zal zelf naar verwachting tussen de 30 en 40 miljoen euro moeten ophoesten om een Dutch Grand Prix mogelijk te maken. Misschien wat pandjes verkopen?

Het besluit van het college van burgemeester en wethouders zal volgende week dinsdag 26 maart voorgelegd worden aan de gemeenteraad. De eerder vastgestelde deadline voor Circuit Zandvoort ligt op zondag 31 maart. Als het financiële plaatje op die datum niet rond is gaat het feest definitief niet door.