Dikke daily driver voor 90K: Autoblog Advies

Een dikke daily driver voor naast een 911. Wat is de beste sportieve keuze?

Dat er prijsverschillen zijn tussen Nederland en België: dat weten we. En dat er Belgische Autobloglezers zijn (Hallo!!!!), dat weten we ook. Ten slotte, dat er Belgische Autobloglezers zijn met heel erg dikke auto’s, dat is ook bekend. En ja, ook die mensen hebben af en toe advies nog. Keihard Autoblog Advies. Het is niet zo dat ze anders geen keuze kunnen maken, maar in sommige gevallen is het voor hen zeker interessant wat de keuze daadwerkelijk behelst.

Zo hebben we er dus vandaag eentje. Het is voor de Belgische Autobloglezer Douglas hij zoekt de perfecte dikke daily driver. Nu zoeken wij die uiteraard allemaal, maar hij kan 90 mille spenderen. Kijk, dat verandert wel de zaak. In Nederland heb je dan een M340i met niet al te veel opties en dat is het aanbod. Maar in België – ook gewoon een EU-land – heb je veel meer keuze!

Huidige auto / vorige auto’s BMW X7, Golf 8 gti, RS4, 220D coupe Koop / lease maakt niet uit Zakelijk / privé Budget max €90.000,- Brandstof Benzine of hybride Kilometrage 40.000 km Reden aanschaf andere auto Benzine-auto op de zaak gekocht voor partner en wil nu ook benzine of hybride voor de tankkosten op de zaak te plaatsen. Voorkeuren Porsche, Audi of BMW No-go Mercedes-Benz

Nieuw? Of jong gebruikt met opties?

De eerste vraag die je moet beantwoorden is of je gaat voor een nieuwe of jong gebruikte. Natuurlijk, gebruikt is interessanter want goedkoper. Maar we kunnen heel goed begrijpen dat je gewoon simpelweg een nieuwe wil. Gewoon je eigen kleur kiezen en je eigen uitrusting samenstellen.

Natuurlijk, je zit dan met wat afschrijving en je kan een iets minder dikke auto kiezen. Maar als 90 mille niet voldoende is om een nieuwe auto te kopen, hoeveel moet je dan meenemen? Dus in dit geval kijken we naar nieuwe auto’s, en als het krap wordt met het budget (we gaan er soms een tikkeltje over), kun je een jong gebruikte demo opsporen.

Audi RS4 Avant (8W)

€ 91.200

In principe is de Audi RS4 het antwoord op al je vragen. Het is de ideale allrounder. Zeker met de nieuwe Competition Plus-uitvoering lijkt het een ideale combinatie te zijn van kwaliteit, luxe, sportiviteit, prestaties en praktische bruikbaarheid. Zeker in een goede kleur is het een geweldige auto. Net even wat dikker, zonder dat het overdreven wordt.

Als je alle punten meerekent is het zeker een winnaar, alleen is de Audi misschien net een tikkie te steriel of saai. Maar gezien de voorkeur voor dik en Duits moet dat geen probleem zijn, denken wij. Opties vallen redelijk mee en de prijsstelling in België is heel fair. In principe heeft de Audi RS4 alles wat je nodig hebt om te voldoen aan het predikaat dikke daily.

BMW M3 Berline (G80)

€ 87.050

Het lijkt erop dat je moet wachten op de BMW M3 Touring. Dat is de perfecte dikke daily driver. Maar waarschijnlijk gaat ‘ie niet in het budget vallen. De BMW M3 Touring komt er alleen als Competition met xDrive en automaat. En ondanks dat het allemaal toptoevoegingen zijn, maakt dat de auto minder puur. Je kan de sedan, of Berline zoals jullie zo mooi kunnen zeggen, wél krijgen als puristen-versie.

De non-Competition, non X-Drive met handbak. Die heeft met 480 pk nog altijd belachelijk veel vermogen, overigens. Qua prijs zit je lekker onder de 90 mille, alhoewel je qua opties niet bijster veel kunt uitkiezen. Het is wel geweldig speelgoed in deze uitvoering. Zeker op de lange termijn lijkt het ons een prima investering. Niet in de zin dat je geld gaat verdienen eraan, maar de afschrijving zal redelijk beperkt blijven. Let wel, op de lange termijn, binnen 3 jaar zit de markt niet te wachten op een M3 met handbak.

Alpina B3 Allrad Touring (G21)

€ 95.000

Als je de neus van de M3 niet mooi vindt en de RS4 net eventjes te steriel, is er uiteraard een alternatief in de vorm van de Alpina B3 Touring. Het idee is simpel. Een BMW 3 Serie met een M3 motor, iets kleinere turbo’s, iets meer manieren, iets minder dynamische capaciteiten en een veel mooiere neus. De Alpina B3 Touring is een soort hemelse perfectie.

Ja, je kan ‘m in het Alpina Groen bestellen met gouden Dekoset en 20 inch 20-spaakvelgen, maar kies een donkergrijze zonder badges en striping en je gaat heerlijk anoniem door het leven. In België vonden we één nieuw exemplaar bij de Alpina-importeur. Het voordeel is overigens tevens het grote nadeel. Want uiteindelijk rijd je in een potente BMW 3 Serie die voor de buitenwereld eruit ziet als een BMW 3 Serie. Wat het natuurlijk ook gewoon is. Bij de Belgische Alpina importeur staat er eentje!

Porsche Macan S (95B)

€ 79.483,87

Een Panamera of Cayenne gaat nét niet lukken in het budget. Daar zijn ze ietsje te duur voor. Zeker omdat opties bij Porsche in België ook erg talrijk én prijzig zijn. Een viercilinder Macan pik je al op voor 60 mille, maar een zescilinder met wat opties kan makkelijk in het budget (in Nederland is een Macan niet eens mogelijk). Het is nog altijd leukste rijdersauto in zijn klasse, maar ja, zoveel dynamisch talent is er niet in een crossover-klasse.

De huidige 95B-generatie van de Macan is wel duidelijk een wat ouder model aan het worden. Nu hebben de facelifts zeker geholpen en is het nog altijd een van de meest waardevaste auto’s die je kunt krijgen, maar wellicht dat je voor zo’n bedrag net even meer wil hebben. Echt ruim zijn ze niet. Nu is dat geen vereiste, maar de Macan is wel erg krap voor zijn vraagprijs (en gewicht). Dus niet echt de dikke daily waar je echt blij van wordt.

Maserati Ghibli Hybrid GT (M157)

€ 87.950

Voor het budget kun je het jezelf veroorloven om Maserati te rijden. En ook hier is er een beetje de twijfel. Voor 87.950 heb je een keurige hybride Ghibli. Lekker verstandig. Voor ietsje meer heb je de ‘Modena’ met benzine V6 en vierwielaandrijving. De hybride is verstandiger, de V6 past veel beter bij het karakter van de Ghibli.

Die V6 geeft de Maserati echt een exotische randje. En die heeft ‘ie ook wel nodig ook, want je ziet de jaartjes er wel aan af. De meeste veranderingen zijn ook echte verbeterpunten. Het probleem met Maserati’s (en Jaguars) is dat ze vaak veelal prijziger zijn dan de Duitse concurrentie, maar net niet zo goed. Dat kun je een ‘exclusiviteits-tax’ noemen, maar het knaagt wel een beetje.

YOLO: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (952)

€ 93.800

Waarom zou je een saaie Duitser doen als je ook een hitsige Italiaan kunt uitkiezen? Ja, de Alfa Romeo Giulia is niet de allermodernste auto in zijn klasse. Maar als het om een sportieve auto gaat die alles goed kan doen, dan is het wel een toppertje, hoor. Puur qua rijden kan deze Alfa Romeo het de M3 nog knap lastig maken. Met name de besturing is net even wat verfijnder en directer. De Alfa legt het af op infotainment en dat soort frivoliteiten.

Tja, hoe belangrijk is dat nu eigenlijk? De Giulia klinkt uniek, is écht heel erg snel (loopt 307 km/u!), ziet er nog altijd gaaf uit en heeft een geweldige wegligging. Wel even het fabrieks sperdifferentieel vervangen door eentje van OS Giken bij onze vrienden van Hardeman Motorsport. Of iets soortgelijks. In elk geval, een geweldige sportsedan en geweldige dikke daily, ook na al die jaren.

Super Yolo: Jaguar F-Pace SVR (X761)

€110.000\

Ok, laten we beginnen met wat verstandig is. Voor 90 mille heb je een Jaguar F-Pace P400 R-Dynamic SE. Dat is een uitstekende combinatie van vermogen, uitrusting en uitstraling. Maar voor 20.000 euro meer heb je een F-Pace SVR! Ja, 110.000 euro kosten die auto’s in België. Dus een Macan GTS met wat opties of een van de gaafste motoren in de een van de gaafste crossovers.

De 5.0 supercharged motor is een geweldenaar. Als je benzinekosten wil afschrijven op de zaak, dan kun je met deze zuipschuit aan de slag. Daar staat tegenover dat zo’n supercharged motor een genot is. De rest van de auto werkt ook mee, trouwens. Ook hier merk je dat het niet het nieuwste van het nieuwste is, maar een keertje gas geven en het maakt je niets meer uit.

