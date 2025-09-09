Renault 5, maak je borst maar nat: dit wordt de Hyundai Ioniq 3

De hatchbackmarkt is weer heet!

Hyundai heeft met de Ioniq 5 N veel indruk gemaakt op de hele autowereld. Opmerkelijk dat een bedrijf achter de Bayon en Nexo ook iets als de dikste EV tot nu toe kan maken. De fabrikant kan echter niet blijven teren op dat ene model en moet blijven innoveren. De volgende stap is deze Hyundai Concept Three.

Het studiemodel is een voorbode voor de aankomende Ioniq 3 die hetzelfde platform gebruikt als de in Nederland populaire Kia EV3. Tevens laat Hyundai met de conceptauto zien in welke designrichting ze denken voor de volgende generatie EV’s. De ontwerptaal wordt samengevat met de woorden ‘Art of Steel’.

Hyundai wil dat het materiaal van de koets centraal staat in de ontwerpen. Je ziet het terugkomen in de verschillende vlakken waaruit de carrosserie bestaat. De vlakken van de deuren bewegen van elkaar weg waardoor we het hier hebben over een hatchback met suicide doors. Cool!

De makers voegen er gele accenten aan toe, zoals de spoiler die doet denken aan een retro-zonneklep. De Kona-Robocop-koplampen blijven en worden aangevuld met een grille waar ook pixel-verlichting in lijkt te zitten. Achterop zijn er weer pixel-lampjes, maar ook een joekel van een diffuser. Daar wil je als voetganger niet mee in aanraking komen.

Vanbinnen bewijst de Concept Three een echte conceptauto te zijn. Het stuur is ovaal en de achterbank is behoorlijk schuin. In het interieur word je vergezeld door een digitale assistent genaamd Mr. Pix. Hyundai noemt het mannetje een ”speels karakter dat nieuwsgierigheid en een glimlach oproept”. Want Nomi van Nio is zo’n groot succes, denk ik? Natuurlijk bestaat de bekleding uit de duurzaamste spulletjes.

Wij zijn de doelgroep

Er is één markt waar de Ioniq 3 zeker moet slagen en dat is hier in Europa. Hyundai ziet Europa als hét innovatiecentrum in het EV-tijdperk. Vandaar dat het bedrijf 80 procent van de EV’s hier bouwt.

Europeanen moeten overgehaald worden via verschillende wegen. Rond 2027 moet er van elk Hyundai-model een volledig elektrische versie aanwezig zijn. Drie jaar later moeten er 21 nieuwe EV’s in de showroom staan. Het Zuid-Koreaanse merk wil zich niet blindstaren op EV’s. Hyundai houdt daarom ook een schuin oog op waterstof.

Goed, eerst dus de Hyundai Concept Three zien transformeren in een Ioniq 3-productiehatchback. En zo zie je, beste lezer: als je dacht dat de hatchbackmarkt morsdood was, heb je het mis.