Brembo remmen met F1-techniek naar productieauto’s

Remmen zijn het proletariaat van de automobiele wereld. Je ziet ze amper, maar ze hebben één van de belangrijkste functies. Sterker nog, ze zijn feitelijk onmisbaar. Die onzichtbaarheid geldt echter niet voor alle fabrikanten. Door de jaren heen heeft Brembo, fabrikant van high-performance remmen, het namelijk voor elkaar gekregen zich van de concurrentie te onderscheiden door felle kleuren te gebruiken. De Italiaanse remmenbouwer ziet echter een verandering aan de horizon.

Deze heeft niets te maken met die felle kleuren, maar met een langzame verschuiving van hydraulische naar elektrische remmen. Dit vertellen uitvoerend directeur, Giovanni Canavotto, en de Noord-Amerikaanse CEO, Daniel Sandberg, in een interview met Car And Driver.

Het tweetal merkt dat carbon keramische remmen niet per se meer de beste optie zijn, en er betere alternatieven in het verschiet liggen. Met name de kosten en de grootte van de keramische schijven leveren problemen op, dus houdt Brembo de ogen open voor mogelijke oplossingen. Één van die oplossingen vinden we terug in de Formule 1.

Brembo is al jaren actief in de Formule 1 en heeft dankzij de introductie van de hybride aandrijflijnen de mogelijkheid gekregen hun brake-by-wire systemen in rap tempo te ontwikkelen. Hoewel er tegenwoordig veelvuldig wordt beargumenteerd dat de techniek van de Formule 1 niet meer in productieauto’s terechtkomt, zijn hoogwaardige remmen klaarblijkelijk nog relevant genoeg om hun weg richting de fabrieken te vinden.

De Italiaanse remmenfabrikant voorziet dan ook een sterke trend voor het komende decennium, waarin elektrische remsystemen een enorm belangrijke rol zullen spelen. Autofabrikanten mikken de afgelopen jaren enorm op het elektrificeren van hun auto’s, zelfs buiten de aandrijflijn om. Brake-by-wire kan in dit geval flinke voordelen opleveren, daar er geen 48V systeem voor nodig is om het te laten werken. Daarnaast is het systeem enorm flexibel en kan het tot in het kleinste detail worden aangepast.

Het is niet duidelijk wanneer Brembo de remsystemen precies in productieauto’s gaat verwerken, maar lang kan het niet duren. Althans, het tweetal vergelijkt het met de verschuiving van trommel- naar schijfremmen, dus met volledige zekerheid kunnen we het niet zeggen.