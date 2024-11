Nederlander propt Porsche 992 in een 964

Een oude Porsche 964 uitrusten met een moderne 992-motor, deze Nederlander doet het.

Als jij nu een originele Porsche 964 bezit. KOESTER HET. Serieus, het aantal restomods op basis van de 964 begint een beetje uit de hand te lopen. Gaaf hoor, al die projecten. Besef echter dat er originele 911’s daarvoor naar de slachtbank moeten. De originaliteitspolitie keurt dit natuurlijk af.

Gianotti Automotive

2024 lijkt het jaar te worden dat restomods op basis van de 964 helemaal de shit zijn. Tijdens Monterey Car Week waren er meerdere autobedrijven die hun creatie op basis van deze generatie Porsche 911 lieten zien. Vandaag is een nieuwe dag, dus een nieuwe restomod! Het verschil? Dit is een project van Nederlandse bodem.

De calvinist in ons omschrijft zo’n auto dan toch als cool. Verdorie, trappen we er toch weer in! Alle gekheid op een stokje, dit is best een gaaf ding. Waar je naar kijkt is een Porsche 964, maar dan met de motor van de huidige generatie 911 (992) achterin.

Het nieuwe automerk heet Gianotti Automotive. Waarom ik nu moet denken aan Duo Puo Penotti chocopasta, geen idee. Ik ga zo wel een pot scoren bij de supermarkt. Het merk omschrijft zichzelf als volgt:

911 Porsche, Redefined, Recrafted, Reinvented

Toch een beetje alsof je ChatGPT vraagt: Omschrijf de zoveelste restomod op basis van een Porsche 964. Geintje natuurlijk.

Door naar het technische verhaal. Aan de buitenkant is het eigenlijk niet te zien. Onderhuids zit een drieliter zescilinder benzinemotor uit de 992 Carrera S. Techniek van 2021 in een Porsche uit 1991. Ook zijn de remmen en wielophanging afkomstig van een 992. De auto staat op 20 inch BBSjes. Dat alles op een gewicht van slechts 1.294 kg.

Gianotti Automotive is een merk van Arjan van den Boom, een bekende motorontwerper. Met de 964 doet hij een uitstapje naar vier wielen in plaats van twee. Wie van zijn 964 een 992 wil maken kan ongetwijfeld aankloppen bij Gianotti. Ga ik nu even een boterham met pasta eten.