Brytande! Dit kost de nieuwe Volvo S60 in NL

We wisten enkele jaren geleden al dat het zou gaan gebeuren. Na de invasie van Zuid-Koreaanse auto’s in ’s lands straatbeeld was China het volgende land wat de markt zou overspoelen met in eerste instantie goedkope en misschien daarna ook goede auto’s. Het was alleen even wachten op welk merk het zou gaan flikken. Landwind werd het uiteindelijk niet, maar toch is het daarna snel gegaan. De Chinezen hebben het stapje van matige auto’s die alleen gekocht worden vanwege hun lage prijs overgeslagen en bouwen direct auto’s die alle Nederlanders willen hebben. We noemen ze in de volksmond Volvo’s (spreek uit Vol-voo).

Veel aandacht bij Volvo gaat dezer dagen uit naar de XC40, maar een auto waar de liefhebber misschien wat warmer van wordt is de nieuwe S60. Deze staat gevoelsmatig toch iets meer in de traditie van de Volvo’s van weleer. Dat waren kloeke hoekige auto’s met looks zoals ‘een kind ze zou tekenen’. Tegenwoordig zien Volvo’s er wel wat ‘sportiever’ uit dan de blokkendozen van vroeger, maar in vergelijking met de druk gestylde Duitsers van nu zijn ze nog steeds verfrissend ingetogen. Dus je wil er een. In dat geval hebben we goed nieuws voor je, want we weten nu precies wat je ervoor neer moet tellen.

Instappen kan vanaf 44.995 Euro. Je krijgt dan de T4 Geartronic R-design met 190 pk. Oplettende lezers zullen opmerken dat de V60 goedkoper is. Dat klopt, maar dat ligt aan de ‘R-design’ portie van de modelnaam. De S60 is in tegenstelling tot zijn stationbroeder namelijk (voorlopig) alleen beschikbaar mét het sportieve looks pakket. Op de V60 is dit pakketje optioneel en kost het je zo’n vier ruggen.

Wil je iets meer vermogen kan je kiezen voor de T5 (250 pk) die een vanafprijs heeft van 48.495 Euro. Daarboven staan nog de T6 Twin Engine (340 pk, 53.995 Euro), T8 Twin Engine (390 pk, 56.995 Euro) en de T8 met Polestar goodies (405 pk, 64.995 Euro). Alle versies met Twin Engine hebben AWD. Ook een voordeel: door de elektro-goodies betaal je op deze auto’s slechts twee tot tweeëneenhalve rug BPM, terwijl je voor de T4 en T5 naast de BTW dik tien ruggen moet afdragen aan Den Haag. Makkelijke keuze dus eigenlijk.