Nieuwe Volvo S60 krijgt configurator, inclusief abonnement

Volvo geeft ons meer info over de nieuwe "sportsedan".

Met het onthullen van de S60 is de 60-serie van Volvo bestaande uit sedan, estate en SUV, compleet. Nou kun je de S60 bestempelen als gewoon een V60-sedan of een ingekorte S90, maar de auto brengt een paar ingrijpende wijzigingen mee voor het hele merk. Een paar daarvan worden duidelijk in de configurator.

De inhoud van de configurator is niet veel anders dan die van de V60. Behalve dan dat de S60 ook een R-Design pakket krijgt, naast nog twee andere “trims”. Namelijk Momentum en R-Design Subscription. Zouden ze overigens Inscription Subscription om die reden overgeslagen hebben?

De twee Subscription-pakketten duiden overigens een abonnement aan, waardoor ook de S60 – vooralsnog in de VS – geleverd kan worden met een maandelijks abonnement. Hierdoor worden de Polestar-invloeden nogmaals bevestigd.

Dan de prijzen, volledig aangekleed in de configuratie van ondergetekende mag de S60 mee voor 60.790 dollar, een grove 52.500 euro. Gezien het feit dat de V60 in zijn topconfiguratie in Nederland bijna de 80 mille aantikt zal er nog wat belasting overheen komen. Niet te veel hopelijk, want voor die 53.000 euro krijg je heel wat auto voor je geld. Zodra de auto gaat prijsvechten met de nieuwe 508 wordt het moeilijk kiezen in het D-Segment.