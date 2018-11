Abonnementendienst Volvo zó populair, de XC40’s zijn op

Luxeproblemen zijn ook problemen.

De nieuwe abonnementendienst van Volvo, Care by Volvo, blijkt in de Verenigde Staten dusdanig goed te presteren dat er vrijwel geen auto’s meer over zijn om te vergeven aan nieuwe klanten. Het lijkt erop dat de Zweden niet goed hebben ingeschat hoeveel mensen daadwerkelijk interesse hebben in een dergelijke service, want in vier maanden tijd is de Amerikaanse consument door het volledige gamma van Volvo heen gejaagd.

Volvo heeft met name bij de nieuwe Volvo XC40 te kampen met tekorten, zo schrijft Automotive News. De crossover is ook bij het doorgaans pickup- en SUV-lievende publiek in de Verenigde Staten vreselijk populair. Er is ondertussen een wachtlijst in het leven geroepen die nieuwe klanten tot en met halverwege op een XC40 moet laten hebben. Dit terwijl de autofabrikant de productie eerder dit jaar nog opschroefde. Volvo heeft wel aangegeven dit probleem te willen tackelen door meer autodealers bij de service te betrekken, om de achterstand op te vangen. Dit heeft echter als gevolg dat klanten die de XC40 willen kopen (in plaatsen van leasen) met een schaarste te maken krijgen. Volvo heeft namelijk een deel van de “niet-abonnement XC40’s” toegewezen aan klanten met een abonnement.

Helemaal vreemd is het niet dat Volvo verrast is door de grote interesse in zijn abonnementendienst. De Zweden lanceerden hun dienst namelijk vlak nadat Cadillac een soortgelijke service tot een halt riep. Echter, bij de Amerikaanse autofabrikant kostten auto’s destijds tenminste 1.800 dollar per maand. Bij Volvo is de instapprijs momenteel 650 dollar. Voor dit bedrag krijg je 24 maanden lang een XC40 T5 Momentum, mits deze beschikbaar is natuurlijk. Na 12 maanden kun je wisselen van auto.

