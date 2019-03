Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Australië 2019

Yassss daar gaan we dan!

Na een lange winter dromen en speculeren over hoe het F1 seizoen van 2019 zich zal ontvouwen is de dag die je wist dat zou komen vandaag eindelijk daar: tijd om te kwalificeren in Australië! Traditioneel vindt de aftrap van het seizoen weer plaats in de mooie omgeving van Albert Park in Melbourne, alwaar de coureurs een rondje om het meer doen.

Gisteren en vanochtend zijn natuurlijk al wel die vrije trainingen verreden en die voorspellen voor degenen die van een beetje verandering houden niet veel goeds. Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton was namelijk ‘gewoon’ weer drie keer de snelste en met name in VT2 was het verschil met de andere teams enorm te noemen. Waarschijnlijk was dat weliswaar niet geheel representatief voor de krachtsverhoudingen, maar duidelijk is dat Mercedes er ondanks alle ‘problemen’ die het claimde te hebben in de winter gewoon weer erg lekker bijzit. Enfin, laten we maar eens kijken wat de kwalificatie brengt.

Q1

Rookie Lando Norris zoekt als eerste de baan op. De Brit die met name door zijn landgenoten in de opstapklasses al snel gebombardeerd werd tot ‘de nieuwe Lewis Hamilton’ heeft zich tot op heden niet echt laten zien met scherpe tijden: hij geeft gemiddeld zo’n halve seconde toe op teamgenootje Sainz. Deze sessie staat Norris in ieder geval wel even bovenaan de tijdlijsten met zijn 1:24.654. De meeste andere coureurs tonen daarna aan dat het nog wel wat harder kan.

Leclerc en Vettel gaan meteen voor een strategische move en proberen Q1 te overleven op de mediumbanden. Het lijkt in eerste instantie redelijk te werken, maar de baan wordt steeds sneller. Onder andere de auto’s van Haas F1 zijn net als vorig jaar in Australië weer snel en ook Perez laat zien dat Racing Point zich tot op heden verstopt heeft. Leclerc laat zich dan ook verleiden tot een run op de softs om toch zeker te zijn van deelname aan Q2 bij zijn debuut voor Ferrari. De Monegask gaat zelfs in stijl naar de eerste tijd.

Wat mij betreft mag de sessie eindigen zoals Q1 eindigt, want met Giovinazzi op P4 en Kvyat op P5 zit ik er goed bij in het managerspel. Maar ja, dat zal wel weer snoeihard misgaan in de volgende sessies. Desalniettemin is het voorlopig een tof resultaat voor de twee. Opvallend is dat de twee Toro Rosso’s beide voor de twee Red Bulls staan. Gasly rookt zelfs een enorm zware pijp: hij is als 16de kind van de rekening doordat andere coureurs hun tijd op het laatst verbeteren. De eerste vijftien coureurs zitten binnen een seconde! Raikkonen kruipt door het oog van de naald als vijftiende.

Norris bewijst zichzelf een dienst door een lekker rondje neer te zetten bij het sluiten van de markt en daarmee op het moment dat telt teamgenootje Sainz af te troeven. De Spanjaard moet net als Gasly toezien in Q2. Hetzelfde geldt voor Lance Stroll en -niet verrassend- ook voor de twee coureurs van Williams. Kubica beleeft een horrorsessie inclusief een touché van de muur en een lekke band. Hij geeft vier seconden toe op de kop van het veld en 1,7 seconden op teamgenoot Russell. Hopelijk wordt dat niet het verhaal van het seizoen voor de Pool.

De afvallers in Q1: Stroll, Gasly, Sainz, Russell, Kubica.

Q2:

In Q2 zet Bottas meteen een snel rondje neer. De andere toppers komen er niet aan. Verstappen komt met een wilde exit van de laatste bocht tot op een dikke vier tienden van een seconde en is daarmee in eerste instantie tweede. De tijdlijst vormt een kleurrijke lappendeken van verschillende kleuren, zoals we dat in feite graag zien. Toch lijken de topteams van vorig jaar stiekem wel weer de beste papieren te hebben.

Q2 voelt als een soort Q3, omdat de sessie met een minuutje of twee te gaan pas echt losbarst. Sommige coureurs doen op dit moment zelfs hun eerste en enige run. Leclerc pokert ook een beetje door juist niet naar buiten te gaan voor een tweede run aan het eind van de sessie. Hij kan daarmee de set softs die hij in Q1 alsnog gebruikte weer terug sparen.

Zoals verwacht lukt het Giovinazzi en Kvyat niet om hun mooie resultaten van Q1 te evenaren, de twee eindigen in Q2 als respectievelijk 14de en 15de. De jinx is echt. Albon kwalificeert zijn Toro Rosso voor die van zijn teamgenoot op de dertiende plaats. De rookies gaan daarmee lekker: ze kwalificeren zich alledrie vóór hun teamgenoten. Norris weet zichzelf zelfs naar Q3 te knokken. Datzelfde geldt voor sluwe vos Sergio Perez, die zijn roze bolide ook nipt naar de laatste sessie weet te knijpen. Hamilton laat op het laatst nog even zien dat hij toch echt weer de favoriet is voor de pole position, zoals dat al jarenlang het geval is. Renault zakt door het ijs en finisht op P11 en P12. Voor de Hulk zal dat ietsje minder pijn doen dan voor de honingdas, want de Duitser staat voor de favoriet van het thuispubliek.

De afvallers in Q2: Hulkenberg, Ricciardo, Albon, Giovinazzi, Kvyat

Q3

Magnussen zet de eerste tijd neer in Q3, maar teamgenootje Grosjean laat direct zien dat het sneller kan: hij is bijna een seconde sneller dan de Deen. Doch dan komen de Mercs: Hamilton rijdt een 1:20.9, maar Bottas gaat nog een klap sneller: 1:20.5. In de slowmotions zien we dat HAM iets te wijd ging in de eerste bocht. De Ferrari’s komen er niet aan te pas. Vettel geeft zes tienden toe, Leclerc acht tienden. Verstappen is in zijn eerste run een seconde langzamer dan de snelste Mercedes. De feestmodus van de Honda lijkt het feestje nog niet direct los te kunnen laten barsten. Raikkonen en Perez vinden het ondertussen wel prima en laten de eerste serie rondjes aan hun neuzen voorbij gaan.

Een groepje coureurs zoekt de baan op voor hun laatste runs, maar Max staat nog binnen. De RB15 van de Nederlander hobbelt uiteindelijk hortend en stotend de pitbox uit. Laten we hopen dat het niet betekent dat er een probleem is met de auto. Hamilton zet een paarse eerste sector neer, maar is minder snel dan BOT in de tweede sector. Toch is het op de meet weer voldoende voor Lewis voor P1. Bottas vergooit zijn laatste sector en blijft haken op twee tienden. Hoe meer dingen veranderen…hoe meer ze hetzelfde blijven.

Vettel wordt derde op zeven tienden van een seconde, Leclerc geeft twee tienden toe op de Duitser. Verstappen wringt zich op het laatste moment nog tussen de twee Ferrari’s. Grosjean is best of the rest, voor Magnussen, Norris, Raikkonen en Perez. Mercedes en Lewis zijn weer kampioen! Laat die nieuwe winter van dromen en speculeren maar weer komen.

UPDATE: Max heeft met Jack gebabbeld na de kwali.

De volledige uitslag:

1. Hamilton

2. Bottas

3. Vettel

4. Verstappen

5. Leclerc

6. Grosjean

7. Magnussen

8. Norris

9. Raikkonen

10. Perez

11. Hulkenberg

12. Ricciardo

13. Albon

14. Giovinazzi

15. Kvyat

16. Stroll

17. Gasly

18. Sainz

19. Russell

20. Kubica