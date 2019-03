Erdäpfel! Red Bull is onaangenaam verrast

Dat wordt lange avonden maken op de fabriek.

Het leek allemaal zo mooi te gaan worden. Helmut Marko wist het namelijk zeker: Max Verstappen zou dit jaar wereldkampioen gaan worden. Na een ochtendje kwalificeren in Melbourne lijkt het alsof deze mooie plannen echter weer in de ijskast gezet kunnen worden en dat Max noodgedwongen geduld moet betrachten.

Tuurlijk, er zijn nog niet eens punten uitgedeeld dit jaar. Maar hoewel LH44 nog probeerde te opperen dat ‘de hele top-10 binnen een seconde zit’ (stiekem bedoelt hij de top-5), weet de nuchtere fan eigenlijk alweer genoeg: de oppermacht van Mercedes is weer gruwelijk groot. Misschien dat het op andere banen iets dichter bij elkaar zal zitten, maar dan nog. Een kleine zeven tienden van een seconde op Vettel, een dikke acht tienden op Verstappen, probeer dat nog maar weer eens te overbruggen.

Dit moet dus een klap in het gezicht zijn van de concurrentie en met name dat van de zo optimistische Helmut. Hij schatte immers in dat Red Bull het tweede team zou zijn achter Ferrari en dat zich om Mercedes niet zoveel zorgen hoefden te maken. De Oostenrijker geeft dan ook te kennen dat de uitslag van de kwalificatie een zeer onaangename verrassing vormt. Zijn eigen team heeft volgens Der Helmut weliswaar ook wat foutjes gemaakt met de afstelling van de auto en de strategie, maar zo geeft hij toe, ook als dat niet was gebeurt waren ze niet in de buurt gekomen van de Silberpfeile.

Met die strategie-foutjes bedoelt Marko overigens vooral de beslissing om Gasly in Q1 niet meer naar buiten te sturen voor een tweede run. De kersverse teamgenoot van Verstappen bleef doordat andere coureurs zich flink verbeterden op een sneller wordende baan steken in de eerste kwalificatiesessie. Enkele seizoenen geleden begon Daniil Kvyat ook op die manier het seizoen voor Red Bull. Vier races later lag hij eruit bij het team. Marko neemt Gasly voorlopig echter nog in bescherming. Volgens hem is het team Gasly excuses schuldig omdat de call aan de pitmuur hem de kop kostte. Verstappen kwam echter wel door met hetzelfde plan…

Enfin, de eindconclusie van Helmut is dat er ‘nog veel werk te verzetten valt’. Dat is inderdaad wel duidelijk. Toch is er één ding waar Marko ondanks alles aan vast blijft houden: de power unit van Honda is volgens hem nog altijd top. Het is zelfs het enige element dat geheel foutloos gefunctioneerd heeft tot op heden dit weekend, aldus de Red Bull honcho. Wie denkt er dat hij deze mening toegedaan blijft tot en met Abu Dhabi?