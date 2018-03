Genesis Essentia is een smakelijke GT-concept

De lekkerste Hyundai van de wereld is uiteraard een studiemodel.

Genesis, de luxe-tak van Hyundai, timmert hard aan de weg om zichzelf op de kaart te zetten. Zoiets heeft nu eenmaal tijd nodig, maar wanneer je vaardige ontwerpers aan boord hebt, wordt die taak van meet af aan al iets eenvoudiger. Genesis mag zich dan ook op de schouder kloppen dat het zowel Luc Donckerwolke als een ex-Bugatti-ontwerper aan haar zijde heeft.

De vruchten hiervan hebben we in de tussentijd al enkele malen mogen proeven. Naast de stijlvolle G70 en G90, is het nu tijd om de visie van het merk enigszins te verduidelijken. Dit doen ze in New York, met de Genesis Essentia. Het studiemodel heeft een elegant maar sportief design om van te smullen. Genesis zelf spreekt van een wagen die de klassieke elementen van een Gran Turismo probeert na te bootsen.

Genesis slaat met de Essentia niet alleen op het gebied van design een nieuwe weg in. De wagen bestaat namelijk voor een groot deel uit koolstofvezel onderdelen, waardoor hij bijzonder weinig moet wegen. Aangezien het een studiemodel is, worden specifieke details niet genoemd, maar het is niet veelgevraagd om hen hier op het woord te vertrouwen. De binnenzijde is één en al kalmte. Het minimalistische interieur komt tevoorschijn nadat de vlinderdeuren worden geopend.

Eveneens nieuw is de aandrijflijn van de Essentia. In tegenstelling tot de rest van Genesis’ gamma is de GT volledig elektrisch. De batterijen liggen in een I-vorm in de lengte van de bolide. De Essentia heeft naar verluidt ‘meerdere’ motoren, die hem in ongeveer 3 seconden naar de 100 km/u stuwen.

Of hij ooit in productie zal gaan? Reken er niet op. Laten we hopen dat we in de toekomst wat van het lijnwerk terug zullen zien op haar andere modellen.