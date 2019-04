Bentley laat zien welke kleuren de Bentayga V8 goed staan

Kies eens voor iets anders dan grijs.

In de wereld van snelle SUV’s is de Bentley Bentayga een opvallend discrete auto. De Bentayga heeft absoluut een indrukwekkende en machtige uitstraling, om aandacht schreeuwt hij allerminst. Het is een dunne lijn waarop de auto balanceert. Met name in simpele kleuren als grijs en zwart lijkt het een vrij onschuldige wagen.

Om aan te tonen dat de Bentayga wel degelijk in staat is de nodige nekken te draaien, hebben de Britten de SUV in een reeks felle tinten gehuld. Net als de Speed en de Hybrid behoort nu ook V8 tot de Design Series. Als onderdeel van dit programma mag de V8 rekenen op een aantal nieuwe features van Mulliner voor de binnen- en buitenzijde, die hem nog net iets aantrekkelijker moeten maken. De kleuren moeten in eerste instantie de aandacht trekken.

Als Design Series wordt de Bentayga V8 o.a. beschikbaar gesteld in Mulliner White, Klein Blue en Pillar Box Red. Daarnaast heeft de personaliseringafdeling een nieuwe zevenspaaks velgenset, genaamd Palladium Grey Paragon, en ‘Self Levelling Wheel Badges’ gemaakt. Voor de zogenaamde Blackline-uitvoering heeft het allerlei nieuwe zwarte accenten bedacht.

De Bentayga V8 wordt aangedreven door een 550 pk sterke vierliter V8, die nog eens 770 Nm produceert. Zijn topsnelheid ligt op een niet onsmakelijke 290 km/u en hij accelereert in 4,4 seconden naar de 100 km/u.

