Zware elektrische bestelbus niet meer te rijden met rijbewijs B

En het kabinet heeft ook geen oplossing op de plank liggen.

Het rommelt rondom regelgeving als het gaat om de komst van elektrische auto’s. Het demissionaire kabinet heeft voornamelijk regels ingevoerd die werken op de korte termijn. Denk aan de onduidelijkheid met betrekking tot de wegenbelasting voor EV’s na 2026.

Dat is over een paar jaar. Maar nu al dreigen er problemen door het gebrek aan goede regelgeving. In Nederland is het zo dat je een vrachtwagenrijbewijs nodig hebt voor voertuigen met een gewicht van meer dan 3.500 kg. Alles daaronder valt te berijden met rijbewijs B. Dat ging heel lang goed. Tot de komst van elektrische auto’s.

Nu wegen elektrische auto’s doorgaans niet meer dan 3.500 kg, uitzonderingen daargelaten zoals de nieuwe Hummer. Maar dat is een ander verhaal met een elektrische bedrijfswagen. De zwaardere uitvoeringen met een grote accu wegen doorgaans meer dan 3.500 kg.

Momenteel is er een vrijstelling tot 4.250 kg voor deze bedrijfswagens. Dat betekent dat je alsnog met rijbewijs B legaal mag rijden in zo’n bus. Daar komt per 1 oktober verandering in. Dat is aanstaande zondag. Het demissionaire kabinet heeft geen oplossing voor de aflopende regeling. Het komt erop neer dat ondernemers straks met een probleem zitten als ze geen vrachtwagenrijbewijs hebben.

Rijbewijs elektrische bedrijfswagen

Het lijkt net of het kabinet deze regeling is vergeten, want er is niets geregeld voor de ondernemers. Volgens het AD rijden er nu meer dan 20.000 volledig elektrische bestelbussen in Nederland. Het grootste gedeelte zit onder die 3.500 kg, maar er zitten ook exemplaren tussen die zwaarder zijn.

Het is op z’n minst frappant te noemen dat de overheid niets geregeld heeft naar aanleiding van die tijdelijke maatregel. Een vrachtwagenrijbewijs voor een elektrische Renault Master van meer 3,5 ton klinkt wat overdreven nietwaar. Zeker omdat dezelfde auto in een uitvoering met minder gewicht gewoon met rijbewijs B gereden kan worden.

Bovendien is het een aanmoediging voor ondernemers om juist niet een elektrische bedrijfswagen te kopen. Ze worden immers op kosten gejaagd om te investeren in een vrachtwagenrijbewijs. Daarnaast is een elektrische bedrijfswagen al duurder dan een diesel. Nu de overheid niets geregeld heeft dreigt de situatie dat ondernemers weer massaal voor een nieuwe diesel kiezen in plaats van een elektrische bedrijfswagen.

Er is een wetswijziging nodig om de zware elektrische bussen onder rijbewijs B te laten vallen. Daar ligt meteen het probleem. Er is geen kabinet en voorlopig zit er ook geen kabinet, met verkiezingen en mogelijk een lange formatie op komst. De BOVAG vreest dat goede wetgeving nog jaren kan duren.

Tot die tijd zitten ondernemers met de gebakken peren. Zeker de groep die al geïnvesteerd heeft in een dergelijk wagenpark. Mogen ze deze week nog vrolijk rondrijden in de zware elektrische bedrijfswagen met rijbewijs B. Vanaf zondag is dit illegaal. De enige oplossing voor nu: een vrachtwagenrijbewijs of de elektrische bedrijfswagen inruilen op een diesel..