In dit merk rijden de beroerdste en meest asociale chauffeurs

Een automerk zegt meer dan je denkt. Wij Nederlanders denken in meerderheid dat in dit merk de meest beroerde en asociale chauffeurs rijden.

Het is zomer en dat is onderzoektijd. Het is wat komkommertijd en dan wordt onze mailbox gevuld met onderzoek na onderzoek. Vakantiegangers die hun verzekering niet checken, de wasstraat is toch een krasstraat en Mercedes-rijders kunnen niet rijden. Die laatste is een onderzoek van een verzekeraar die de claims heeft doorgespit en daaruit blijkt dat mensen die Mercedes rijden het meest geld claimen bij de verzekering.

Nu hebben we een onderzoek naar wat mensen denken dat de slechtste chauffeurs zijn. En daar komt net een ander Duits merk naar boven drijven. Dat is slecht nieuws voor de Autoblog redactie want dit merk is nogal oververtegenwoordigd in de Autoblog garage.

BMW-rijders kunnen er niks van

De mensuh vinden namelijk en masse, 28 procent om precies te zijn, dat BMW-rijders de meest asociale weggebruikers zijn. Met op afstand met 10 procent Audi rijders. Ook bij de slechtste bestuurders scoort BMW het hoogst. Van de Nederlanders die een mening heeft over in welk automerk de beroerdste chauffeurs rijden noemt 20 procent BMW. Nou lekker dan!

Op nummer twee staan met 12 procent de Fiat rijders en op nummer drie staan met 13 procent de Toyota rijders. Volvo rijders worden met 11 procent ook nog genoemd.

Fransen asociaal, Italianen gevaarlijk

Het onderzoek dat is uitgevoerd door Markteffect in opdracht van Marktplaats.nl kijkt ook naar wat wij Nederlanders denken over het rijgedrag van andere Europeanen. Zo vindt 18 procent dat de Fransen het meest asociaal rijden en 19 procent is van mening dat Italianen het gevaarlijkst zijn van alle buitenlandse chauffeurs.

Omdat Italianen volgens “ons” het meest toeteren van allemaal (denkt 29 procent) en het minst vaak richting aangeeft (denkt 11 procent) heeft Italië volgens de respondenten van dit onderzoek het meest chaotische verkeer. Op de voet gevolgd door Frankrijk, dan heel lang niets… en dan Spanje.

We rijden overigens wel heel graag door Duitsland, ondanks dat de Nederlander vindt dat Duitsers altijd te hard rijden. Duitsers, Oostenrijkers en Zwitsers zijn naar het gevoel van de Nederlander hele vriendelijke bestuurders.

Hoe zit het nu echt?

Mooi al die onderbuikgevoelens, maar er klopt niets van. De echte wegpiraten van Europa volgens de harde cijfers vind je namelijk in Oostenrijk. Daar is het gemiddeld aantal verkeersongelukken per miljoen inwoners namelijk 4.114. Duitsland doet het net iets beter met 3.559 ongelukken en ook België scoort bedroevend met 3.324 verkeersongelukken per miljoen inwoners.

Daarom kan ik dit artikel op dezelfde manier afsluiten als ik eerder deed bij de wegpiraten van Europa. Kom met een gerust hart naar Italië met vakantie. Het is hier lekker weer, de koffie is goed en de mensen zijn juist heel tranquilla. Weg dus met de vooroordelen over Italianen en hun weggedrag.

Pas liever op onderweg naar dit prachtige land in de landen waar je doorheen komt, daar rijden ze pas echt gevaarlijk. En voor als je dan in Italië bent, let dan liever op de benzineprijzen en laat je niet oplichten door de spiegeltruc.