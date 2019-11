Challenger Demon met 1.400 pk én 1 jaar garantie

Compleet geschift, natuurlijk. Maar wel leuk!

Vorige week was het onderwerp van de wekelijkse Autoblog Special de Bugatti Veyron. De Veyron was de allesvernietigende hypercar. De auto had honderden pk’s meer dan de ‘concurrentie’. Een vermogen van 1.001 pk was destijds (in 2005) echt krankzinnig.

Natuurlijk, in Japan reden er Skyline’s rond met 1.000 pk, maar dat waren aan-uit machines. Tot 5.000 toeren gebeurde er niets, daarboven brak de hel los. De Veyron was juist dociel en zelfs prima op zijn gemak als je er rustig in reed. Dat maakte die 1.001 pk nog specialer. Maar de Veyron heeft de grenzen verlegd. In sneltreinvaart gingen andere fabrikanten, tuners en hobbyisten hun doelen bijstellen. Simpelweg gezegd, 1.000 pk was het nieuwe 500 pk.

Voor Hennessey was 1.000 pk overigens niet zo’n vreemd aantal paarden, de Texaanse tuner/fabrikant had al diverse extreme versies gebouwd van de Viper Venom Twin Turbo. Maar de Viper was bij een supercar en de conversie was zeer prijzig. We hebben nu gewoon muscle cars die Veyrons in hun hemd zetten.

Hennessey heeft namelijk een kitje ontwikkeld voor de Dodge Challenger Demon. De kit heet ‘HPE 1400’ en dan weet je waarschijnlijk genoeg. Deze auto levert namelijk 1.400 schofterige pk’s. Daarvoor heeft Hennessey wel het een en ander motor doen. Het slagvolume is dankzij een strakker-kit vergroot van 6.2 liter naar 7 liter. Oh ja, de mechanische compressor is verwijderd en ervoor in de plaats zijn er twee gigantische turbo’s. Het resultaat is 1.400 pk bij 6.500 toeren en 1.616 Nm bij 5.200 toeren. Mocht je denken: dat loopt in no time in de soep: Hennessey geeft 12 maanden garantie!

Om het vermogen aan te kunnen, is er van alles aangepast. De krukas, zuigers, stangen, cilinderkoppen en spruitstukken zijn allemaal vervangen voor betere items. Ook de cardanas, aandrijfas en achterwielophanging zijn aangepakt. De complete achterwielophanging is ook herzien om het grote vermogen aan te kunnen. Mocht je 1.400 te veel vinden, er zijn ook HPE1200 en HPE1000 kits beschikbaar.

