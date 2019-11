Autoblog advies: vlotte familie SUV voor 90k

Ook in dit segment is de keuze reuze, waar moet je voor gaan?

SUV’s worden telkens populairder. Voor de milieuorganisaties is het een doorn in het oog, want zij zien het liefst hele kleine elektrogebakjes waarin we met zijn zessen gaan carpoolen. Dat zou inderdaad de CO2-uitstoot per persoon dramatisch verlagen.

Maar ja, mensen moeten tegenwoordig knetterhard werken om een beetje pecunia te kunnen vergaren, dus als men iets te besteden heeft, geniet men er graag van en koopt men wat het wil, ongeacht de belastingdruk, zo blijkt. Neem Terrence bijvoorbeeld. Hij is op zoek naar een grote SUV. Hij is onlangs getrouwd en heeft behoorlijke plannen, want hij wil een auto die geschikt is voor een groter gezin dat nu nog uit twee personen staat.

Op dit moment hebben ze een Mercedes-Benz A200 en een Jaguar F-Type. Die laatste blijft (gelukkig!) als funauto, maar er moet een grotere en praktischere auto naast staan. Liever geen MPV of stationwagon, maar een echte SUV. Terrence heeft al gekeken naar de Tesla Model X en Maserati Levante. Van de Model X vond hij het interieur nogal tegenvallen. Zeer ruim, maar niet van het niveau dat je verwacht in dit prijssegment. Kortom, geen Amerikaanse auto voor Terrence. Wat zijn de andere alternatieven? Daarvoor heeft Terrence de hulp van Team Autoblog ingeschakeld.

De wensen en eisen van Terrence kun je zien in onderstaande tabel:

Huidige /vorige auto's: Jaguar F-Type/Mercedes A200 Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: € 95.000 Jaarkilometrage: 20.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto:

Net getrouwd, toekomstige uitbreiding Gezinssamenstelling: 2 volwassenen, uiteindelijk misschien 3 kinderen Voorkeursmerken /modellen: Maserati Levante, Tesla Model X No-go modellen / merken: Amerikaans

Maserati Levante S GranSport 3.0 V6 AWD

€ 88.500

2017

115.000 km

De Maserati Levante is inderdaad geen perfecte auto. Sterker nog, de Levante laat een behoorlijk aantal steken vallen die in deze klasse absoluut onvergeeflijk zijn. Op het gebied van materiaalgebruik, infotainment en afwerking valt er (te) veel te verbeteren. Nu is het van belang dat een auto met dergelijke minpunten ook diverse unieke eigenschappen heet. Welnu, die heeft de Levante. In de klasse van grote SUV’s rijdt de auto uit de kunst. Het is subjectief, maar qua uitstraling is het een bijzondere en fraaie verschijning. Dan de motor, Maserati is een van de weinige merken die een V6 goed kan laten klinken. De 430 pk sterke V6 is ook nog eens goed bij de les. Een SUV waarbij je daadwerkelijk rijplezier kan combineren met een praktisch interieur. De nieuwprijzen zijn echter krankzinnig hoog en de paar occasions die er staan zijn ook erg prijzig. Kijk even wat er over de grens te koop staat. Dan heb je veel meer auto voor veel minder geld. Ook met minder kilometers, want bijna 90 mille stukslaan op een tweedehands Maserati Levante met meer dan een ton op de klok is niet aan te raden. Dan heb je nog afschrijving én de hoge onderhoudskosten.

Volkswagen Touareg R-Design 3.0 V6 TSI

€ 95.000

2019

7.500

In principe is de Volvo XC90 de beste familie-SUV. Alleen in deze prijsklasse hebben ze niet echt een goede aanbieding. De XC90 T8 AWD is mogelijk, maar dan heb je vier cilinders die de voorwielen aandrijven. Daar wil je geen 90 mille op stukslaan. De Volkswagen Touareg is stiekem de ware vedette in zijn klasse, nuchter beschouwd. Qua luxe, infotainment en materialen is het meer dan uitstekend voor elkaar in de laatste generatie. De 3.0 V6 is niet zo hitsig als in de Levante, maar meer een relaxte koppelbeul. De automaat is voortreffelijk. De uitrusting is in de meeste gevallen uitstekend voor elkaar. Het mooiste is, als je een Q7, Cayenne, Urus of Bentayga ziet: het is praktisch dezelfde auto als deze Touareg. Ga wel voor de laatste generatie, die is (net) mogelijk in het budget, zeker als je een beetje korting bedingt. Nadelen: eigenlijk maar eentje en dat is het logo.

BMW X5 40 xDrive High Executive (G08)

€ 89.950

2018

10.000 km

Volgens kenners is juist deze BMW de ware vedette in zijn klasse. Is dat ook zo? Dat antwoord is tweeledig. De eerste X5 was de stuurmans-SUV bij uitstek, dat is de huidige generatie al lang niet meer. De huidige X5 is langzamerhand geëvolueerd naar een relaxte, comfortabele en aangename familieauto. Daar is overigens niets op tegen: de X3 is nu wat vroeger de X5 was. De X5 is lekker ruim, voorzien van een keurige interieur met de laatste Duitse infotainment features. Die grote grille is niet waanzinnig fraai, maar op zo’n grote SUV wenst het sneller dan op een sportieve coupé. We hebben de motor voldoende veren in zijn oliecarter gestoken, maar de zes-in-lijn is een pareltje: gecultiveerd, trillingsvrij en voldoende krachtig. Als je kijkt naar jonge exemplaren, moet je de X6 even overslaan, dat is namelijk nog (veelal) de oude generatie.

Mercedes-Benz GLE 43 AMG 4Matic Coupé (C292)

89.900

2018

35.000 km

Gek genoeg lijkt de Mercedes wel op de Maserati. Ook hier is stijl iets belangrijker dan de praktische eigenschappen. In principe is de Mercedes-Benz GLE 400 een veel verstandigere keuze. Waarom dan toch deze? Simpel, rijeigenschappen. Het verschil is niet waanzinnig groot, maar de GLE400 doet vrij Amerikaans aan (wat de auto ook is). De GLE 43 heet lekker wat extra pk’s (392 stuks, dank u wel) en een ‘sportiever’ rijgedrag dat wij Europeanen nog altijd als comfortabel beschouwen. In het budget is de GLE 43 AMG prima te vinden en als de ‘Coupé’ te lelijk, krap en/of raar is: de gewone kun je natuurlijk ook kiezen.

Land Rover Discovery Si6 HSE (L462)

€ 89.950

2017

30.000 km

Natuurlijk is de Range Rover Sport dé tegenhanger voor de Levante. In het budget zijn ze wat lastiger te vinden op benzine. Tenminste, als je niet te veel concessies wil doen qua leeftijd of kilometers. Qua infotainment, afwerking, materialen en dergelijke staat de Land Rover Discovery iets minder hoog aangeschreven dan zijn Duitse tegenstrevers, maar het is absoluut niet een reden om ‘m ervoor te laten staan. Het stoort zeker niet. De motor is een bijzonder, een V6 met mechanische compressor. In feite minder krachtig en dorstiger dan een V6 met turbo, maar je hebt wel een betere gaspedaalrespons én een fraaier geluid.

Porsche Cayenne GTS (958)

€ 89.900

2017

50.000 km

Wil je de beste combinatie tussen prijs, praktische eigenschappen, prestaties, prestige, comfort en kwaliteit: de Porsche Cayenne is schier onverslaanbaar. Eigenlijk ook een soort ware vedette in zijn klasse. De auto laat eigenlijk nergens echt een steek vallen waardoor je ‘m al voelt aankomen: hij is duur. Ook als occasion hoef je geen koopjes te verwachten. In het budget valt de nieuwe net buiten de boot. De ‘oude’ generatie ziet er overigens bijna hetzelfde uit, dus daar hoef je het niet voor te laten. De prestaties zijn uitstekend te noemen, zeker in deze GTS-uitvoering. De zescilinder Porsche motor is een verademing tussen de huidige turbo zescilinders: de 3.6 heeft namelijk een vrij grote boring en kleine slag, waardoor de motor met graagte toeren maakt. In het budget zijn er exemplaren te vinden bij officiële Porsche dealers.

Yolo: Mercedes-Benz G55 AMG (W453)

€ 89.500

80.000 km

2012

Tsja, als je iets doet, kun je het ook goed doen. Wat te denken van deze supertank. Ondanks dat de G55 en de G63 enorm veel op elkaar lijken qua concept, is de Mercedes-Benz G55 vele malen cooler. Ten eerste het uiterlijk. In deze periode wilde AMG niet te veel tornen aan het uiterlijk van de G-Klasse omwille van de terreinvaardigheid. En natuurlijk is een biturbo V8 niet verkeerd, maar de oude 5.4 met enorme compressor is gaver. Sowieso de geluidsproductie is een stap vooruit. De huil van de supercharger met het B52-achtige geluid uit de uitlaten. Ja: dit is een evenement. De rest is eigenlijk best hopeloos voor het geld dat je ervoor moet neerleggen. De ruimte valt tegen, de zitpositie is wel erg op de bok en het comfort is niet zo hoog als de badge suggereert. Maar je voelt je wel onverwinnelijk en het hele gezin kan mee.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!