Blijf weg uit Ouder-Amstel, als je leven je lief is!

Niks aan toe te voegen. Blijf weg uit Ouder Amstel!!!

Er zijn inmiddels best al wat plaatsen waar je wat ons betreft weg moet blijven hè? Het begon ooit op de A12 en we zijn langzaam via de Merwedebrug naar de kleur grijs en zelfs een volledig netwerk aan snelwegen gegaan. Blijf weg uit Ouder-Amstel.

Want als er ergens een grote kans hebt om je auto, fatbike of Scania plat te rijden, dan is het wel in Ouder-Amstel. En dat zeggen wij niet, maar dat zegt de site wegenvignetten.nl die dat keihard hebben onderzocht.

Blijf weg uit Ouder-Amstel

De knakkers achter die site hebben de data van de RDW minutieus doorgespit en kwamen er er zodoende achter dat de grootste kans op een ongeluk in die gemeente is. En hoe dat komt, weten ze ook best.

Kleine gemeenten als Ouder-Amstel worden vaak door snelwegen of drukke doorgaande routes doorsneden en dat betekent ook dat het er drukker is met mensen die bijvoorbeeld files willen omzeilen en zo een rondje door het dorp maken. Er rijden veel auto’s doorheen, terwijl er relatief weinig voertuigen staan geregistreerd. Daardoor telt elk ongeval zwaarder mee in de statistiek, aldus de site.

Waar het dan weer heel erg veilig is en je zeker niet hoeft weg te blijven is Houten. En dat scheelt, als er ergens een plek is waar je niet dood gevonden wil worden is dat en daar houden de weggebruikers blijkbaar rekening mee.

Je mag wel naar Laren als je dat wil

Maar overlijden aan je ongeluk gebeurt dan weer niet zo snel in Ouder-Amstel. Daarvoor moet je naar Voorschoten, Katwijk of Schiermonnikoog. Waarvan we die laatste heel vreemd vinden, aangezien daar nou direct heel veel auto’s rondrijden. Maar dat zal ook wel met de statistiek te maken hebben.

Als je graag wil blijven leven, moet je naar Laren. Daar gebeuren de minste ongelukken met dodelijke afloop. Komt waarschijnlijk omdat het bij de belangrijkste doorgaande weg van mijn dorp zo vreselijk veel autospotters staan, dat er niet harder dan 3 kilometer per uur kan worden gereden.

Nou, nu weet je waar je weg moet blijven, maar ook waar je naartoe moet gaan. Als je leven je lief is tenminste.