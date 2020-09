Citroen Type HG is ribbelbus avant-la-lettre - Autoblog.nl

De Citroen Type HG ribbelbus is er nu ook als de Type H ribbelbus iets te veel van het goede is

Ook gewone auto’s kunnen heel erg leuk. Daar heb je geen 700 pk of V12 voor nodig. Sterker nog, zelfs bedrijfswagens kunnen heel erg grappig zijn. Natuurlijk, in sommige gevallen helpt het wel als ze 700 pk hebben, maar ook in de wonderlijke wereld van busjes is er enorm veel mogelijk.

Citroen Type HG

Aangezien elke bus voor een doel ingezet wordt, kun je ze in enorm veel uitvoeringen en varianten krijgen. In heel veel gevallen kun je kiezen voor diverse carrosserievarianten en soort opbouw en/of inbouw. Maar dat is eigenlijk altijd achter het bestuurderscompartiment.

Aangezien veel merken hun bedrijfswagen-activiteiten samen ondernemen met andere merken, is het erg lastig om een beetje visuele identiteit te creëren. Gelukkig is het gelukt met deze Citroen Type HG.

David Obendorfer en Caselani

De Citroen Type HG is een project van David Obendorfer en carosseriebedrijf Fabriziono Caselani. We kennen Obendorfer en Caselani natuurlijk nog van de Citroen Type H. Dat was een Citroen Jumper met andere carosserie. Nu hebben ze een kleiner model, de Type HG.

Deze auto is een hommage aan de Type G. De Citroën G was een kleine bus die onder de Citroen H ribbelbus moest worden gepositioneerd. Daar kwam het echter niet van. Citroen gaf destijds de voorkeur aan de ontwikkeling van de 2CV. Kijk, waarschijnlijk een erg goede keuze geweest destijds! De Citroen Type HG is kort door de bocht een kleine versie van de Type H. De basis is in dit geval de Citroen Jumpy.

Je kan kiezen uit alle modellen van de middelgrote bus. Er is keuze uit een XS, M en XL. Klinkt toch leuker dan L1, L2 en L3. Die benaming hanteert Citroën overigens, die komen niet bij Caselani vandaan. Dan kun je vervolgens kiezen uit de gesloten besteluitvoering, de dubbele cabine of de passagiers variant, die inderdaad Citroen SpaceTourer heet. Het is dus niet mogelijk op de Jumpy in ‘Plancher’-uitvoering, maar aangezien dat een kaal chassis is, is dat volkomen logisch.

Panelen

Het idee is een beetje zoals bij een BMW Z1 en Smart de bedoeling was. De originele panelen verwijder je, zodat de kit van Fabrizio Caselani gemonteerd kan worden. Alle panelen (op het dak na) zijn anders. Met name de voorkant is erg geslaagd. Het is sowieso niet kitsch of overdreven. Sterker nog, Citroen zou het eigenlijk moeten overwegen om het zelf te kunnen. Speciale vermelding voor de retro-tastische wielen.

Overigens helpt Citroen stiekem wel een beetje mee. Met het ‘kopiëren’ van het originele Citroen-ontwerp, moesten er diverse ‘overtredingen’ plaatsvinden op het gebied van copyright en patentrecht. Citroën vond het echter zo’n tof idee, dat Obendorfer en Caselani (wederom) toestemming hebben gekregen.