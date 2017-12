Formule 1 grid girls gaan mogelijk verdwijnen

Bye bye tradities?

Bij Liberty Media zijn ze nog niet klaar met hervormingen binnen de Formule 1. Het nieuwe logo was slechts het begin. Ross Brawn heeft op de radio tegenover de BBC gezegd te twijfelen over de toekomst van de welkbekende grid girls. In het interview zei Brawn alle partijen te willen respecteren. Zo is er een groep die fan zijn van de grid girls en deze traditie graag behouden. Tevens is er een groep die de meiden niet meer van deze tijd vinden. Aan Brawn de taak beide partijen tevreden te stellen. Good luck.

De grid girls zijn een traditioneel onderdeel van de Formule 1. Deze modellen in strakke pakkies houden onder meer parasols vast om coureurs te beschermen tegen de zon. Daarnaast houden ze een bord in de lucht met de naam en nummer van de coureur. Eigenlijk zijn het een soort slaven, die onder erbarmelijke omstandigheden vreselijk werk moeten verrichten. Althans, zo kijkt een deel van de moderne wereld naar dit onderdeel van de F1.

De F1 heeft al geëxperimenteerd met alternatieve ideeën. Zo werden er ooit mannelijke modellen gebruik tijdens de Grand Prix van Monaco en Brazilië, tot ongenoegen van de rijders. Volgens Red Bull Racing teambaas Christian Horner doe je het nooit goed. “Toen we mannelijke modellen kregen, was er kritiek. Toen er kinderen werden ingezet, was er kritiek. Je zal nooit alle partijen positief stemmen, maar we leven in een moderne maatschappij en moeten openstaan voor nieuwe dingen.”