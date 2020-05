‘Corona doet mensen inzien dat auto kopen niet het slimste is’

Gaan we straks allemaal een auto met een abonnement afnemen, in plaats van er eentje te kopen?

Voor sommige autoliefhebbers gaat er niets boven dan het bezitten van een auto. Het idee dat het jouw auto is, dat je er mee kan doen en laten wat je wil, zonder dat iemand er iets over te zeggen heeft. Geen private-leasemaatschappij die je op de vingers gaat tikken omdat je een kilometertje teveel hebt gereden. Niet de Belastingdienst die ineens bijtelling van je wil. Geen auto die je kwijtraakt als je ineens ontslagen wordt…

Andere autoliefhebbers hebben het liever anders. Dat het technisch gezien niet hun auto is, maar dat ze er wel gewoon mee kunnen rijden. Je hoeft je geen zorgen te maken over onvoorziene kosten, alleen benzine/diesel/stroom in de tank en je kan gaan. En zeg nou zelf, in een huurauto rijd je net wat ruiger dan in je eigen wagen, nietwaar?

Volgens de CEO van autofabrikant mobiliteitsplatform Lynk & Co Alain Visser gaan steeds meer mensen onder die laatste groep vallen. Dat zegt hij tegen Meindert en Wouter bij de BNR Nationale Autoshow. Zijn uitspraken doet hij niet zomaar, maar die linkt hij aan het coronavirus.

Door dat virus denkt hij namelijk dat consumenten ‘inzien dat het bezitten van een auto niet per se de beste oplossing is’. De auto staat bij aardig wat mensen immers drie maanden stil. Al die tijd moet je gewoon wegenbelasting, verzekering en (minder) onderhoud betalen, terwijl je er niet zo heel veel aan hebt gehad. Wat is dan de oplossing? Nou, een auto-abonnement van Lynk & Co, aldus de topman van Lynk & Co.

Je moet dan alleen niet heel veel willen kiezen. Het bedrijf gaat namelijk maar één auto verkopen aanbieden. Die auto hebben ze de uiterst romantische naam 01 gegeven en is een crossover gebaseerd op de Volvo XC40. Lynk & Co is van hetzelfde moederbedrijf als Volvo, vandaar. En aan veel verschillende kleuren of opties doen ze ook niet. Twee of drie uitvoeringen van dat ene model, dat gaan de keuzes zijn.

Hoeveel dit nieuwe auto-abonnement gaat kosten is niet duidelijk, Visser had het over ‘meer dan je voor Spotify moet betalen, maar aantrekkelijk in vergelijking met huur, leasen en kopen’. Daarvoor krijg je een hybride Volvo Lynk & Co. Oh, en vreemde extra’s. Zoals toegang tot muziekfestivals, bars en ‘allerhande events’. Het idee is dat je lid wordt van een community en daarnaast nog toegang hebt tot een auto. Want dat is natuurlijk een veelgehoorde wens van mensen die een Volvo XC40 kopen. ‘Ja leuk zo’n auto, maar als er een Pinkpop-kaartje bijzat, dan zou dat me wel over de grens trekken.’ De Nederlandse introductie van Lynk & Co moet later dit jaar plaats gaan vinden.

Verder in deze aflevering van de Nationale Autoshow: Wouter rijdt in de nieuwe Aston Martin Vantage. En Jan-Peter Nijmeijers vertelt over het niet doorgaan van de Concours d’Elegans Paleis Soestdijk.