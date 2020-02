Tesla pakt eindelijk Porsche aan deze week

Hebben ze die snelle Model S dan eindelijk af?

Compleet zinloos, maar wél leuk. Zo zouden we het beste de battle tussen Porsche en Tesla kunnen omschrijven. Porsche is al wat langer thuis in het maken van snelle premium auto’s, Tesla is voorlopig schier onverslaanbaar als het gaat om elektrische aandrijflijnen in het algemeen en prestaties in het bijzonder.

Verpulveren

De Porsche Taycan Turbo S en Tesla Model S ‘Plaid‘ zijn al een tijdje verwikkeld in een strijd. De Porsche zette een tijd op de Nordschleife neer. Tijdens hét evenement van de Taycan, de IAA Frankfurt 2019, vonden Elon Musk en de zijnen het wel leuk om juist dan het record op de Nordschleife van de Taycan Turbo S te verpulveren.

Anti-climax

Het eindigde een beetje in een anti-climax, met dank aan Tesla. Ondanks dat het werd aangekondigd als een poging om met een bestaande Model S de Taycan te pakken, waren het niet meer dan een paar veredelde testrondjes in een prototype, de ‘Model S Plaid’. Toegegeven, deze uitvoering met zijn dikke wielkasten, enorme BBS CI-R velgen, plakkerige Michelins en spoiler zag er heel erg dik uit, maar het was (en is) een prototype. Tesla gaf destijds aan dat ze een tijd van 7:20 konden rijden en met een paar wijzigingen zelfs 7:05.

Motor Trend

Het was de bedoeling om dat een maand later te doen. We zijn nu dik drie maanden verder en er is nog niets gebeurd. Maar er is goed nieuws, want de strijdbijl wordt weer opgegraven door de Twitter-brigade uit Palo Alto. Het Amerikaanse InsideEVs weet namelijk te melden dat Motor Trend volgende week een test gaat organiseren tussen de twee kemphanen. Het zou gaan om de Tesla Model S Plaid en hoogstwaarschijnlijk de Porsche Taycan Turbo S. Overigens vernederde de Taycan Turbo S de Model S weer in deze ‘onafhankelijke’ test. Het land van herkomst lijkt mee te spelen.

‘Productiemodel’

De publicatie van de Amerikaanse elektrowagen-liefhebbers spreken ervan dat de Porsche compleet afgedroogd gaat worden door de Model S. Er is overigens wel een verschil: de Porsche Taycan Turbo S is op dit moment wereldwijd verkrijgbaar. De introductie van Model S Plaid stat gepland voor 2020, aldus Musk. Let wel: onthulling. Dan is er over productie nog niets bekend. Tesla heeft ook een Model Y (maart 2019), Roadster (november 2017), Semi (november 2017) én Hypertruck (november 2019) geïntroduceerd. Al deze modellen staan niet in de showrooms op het moment. Eerlijk is eerlijk: de Model Y komt wel eerder dan verwacht.