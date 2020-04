Olav Mol bedenkt een eigen F1-kalender

“Een start in juli in Oostenrijk? Dat is totaal onlogisch.” Olav Mol heeft een eigen, betere F1-kalender bedacht.

Een dezer dagen had alweer onze vierde voorbeschouwing van dit Formule 1-seizoen op de site moeten verschijnen, maar een of andere onbekende ziekte heeft roet in het eten gegooid. Sterker nog: het seizoen loopt al een maand en is eigenlijk nog niet eens begonnen. Hoe het nu verder moet? Geen idee. Iedere paar dagen verschijnt er wel een nieuw gerucht en komen er andere uitspraken, maar een kraakhelder plan lijkt er nog niet te liggen.

Gelukkig heeft Ziggo Sport-commentator Olav Mol wél een plan bedacht. Tegenover Meindert en Wouter legt Olav Mol bij de BNR Nationale Autoshow zijn F1-kalender uit. Zo is er volgens de BBC het plan om de Formule 1 in Oostenrijk te laten beginnen. Totaal onlogisch, volgens de commentator.

“Wat je ook doet, je moet beginnen in Engeland. Dan hoeven er maar drie teams internationaal te reizen”, zegt Mol. Hij wijst hier op de teams Sauber(/Alfa Romeo), AlphaTauri en Ferrari, die respectievelijk Zwitserland en Italië als thuisbasis hebben. Mol vindt dat de Formule 1 nu na moet denken over de logistiek van de kalender. Het reizencircus van de F1 moet dus worden beperkt.

Wat zou dan wél een logisch begin zijn? Silverstone. Daar kan je makkelijk twee races op rijden, aldus Mol. Je hoeft daar niet eens twee keer hetzelfde rondje te rijden, aangezien er meerdere layouts mogelijk zijn. En daarna? “Logistiek eenvoudig nadenken en zo min mogelijk reizen.” Zijn plan is simpel gezegd om de kalender in één richting te laten bewegen, zonder de hele tijd tussendoor te hoeven reizen. Dus alle Europese races bundelen, met een logische start in het Verenigd Koninkrijk. Dan naar Nederland, België, Frankrijk, Spanje….

“Als je in augustus zou beginnen, dan ben je eind september, begin oktober klaar. En dan kan je verder kijken.” Naar het oosten, bijvoorbeeld. Rusland en Baku zijn relatief dichtbij elkaar, dus zouden achter elkaar moeten. Dan China en Japan. Vietnam en Singapore mogen wat Mol betreft van de kalender af. Ook de races in Brazilië en Mexico en de Verenigde Staten en Canada moeten gebundeld worden. Daarmee hoeven alle teams maar één keer ‘de plas’ over en kunnen ze meteen twee races op een continent meepakken.

Mol weet dat er meerdere bezwaren zijn – of publiek mag worden toegelaten, bijvoorbeeld – maar in zijn idee lijkt wel een kern van logica te zitten. Vooral het voorstel om te beginnen in West-Europa klinkt logisch, aangezien hier het gros van de teams zijn. Maar of we daar in augustus al aan toe kunnen zijn? Dat is voor nu wel een grote en belangrijke vraag…

Verder in deze aflevering van de BNR Nationale Autoshow: moet de bijtelling op elektrische auto’s volgend jaar wel naar 12 procent? En Mol vertelt over zijn onlangs uitgebrachte kinderboek, waarin de Formule 1 (uiteraard) een belangrijke rol speelt.