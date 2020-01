D66 wil tolsysteem gaan toepassen in Amsterdam

Dit gaat absoluut geen reacties opleveren. Dat is gewoon onmogelijk.





Wie weleens naar Amsterdam is gereden met de auto zou het zijn opgevallen: je bent niet de enige die er rijdt. Sterker nog, het staat er geregeld helemaal vast. Met name in en rond Amsterdam maakt niemand bezwaar tegen de verlaging van de maximumsnelheid tijdens de spits. Het is al een wonder als je harder dan stapvoets kunt rijden doordeweeks.

Meer belasting

Daar wil het gemeentebestuur van D66 wat aan gaan doen. Uiteraard weet de partij van bestuurlijke vernieuwing de wenkbrauwen te fronsen, want hun middels is eenvoudig, effectief en beproefd: meer belasting! Dat meldt de Telegraaf. Jazeker, je betaalt al BPM, BTW, accijnzen en bijtelling. Binnenkort moet daar dus tol bijkomen.

Tolgeld

Het is een ideetje van D66 gemeenteraadslid Bart Vink. Als het aan hem (en zijn partij) ligt, gaan Rijkswatersstaat, de rijksoverheid, de ANWB en RAI een proef draaien met tolgeld. Het is niet de bedoeling om de bestuurder op meer kosten te jagen. Nee, de kosten kunnen worden doorberekend aan ‘bijvoorbeeld de werkgever’. Met name dat woordje bijvoorbeeld doet ’t hem. Wie gaat anders de tol betalen?

Registratiesysteem

De manier waarop is natuurlijk enorm omslachtig. Het is overheidsgeld, dus laten we er vooral niet te zuinig op zijn, zeker niet als de rekening bij de arme automobilist gelegd kan worden. Het moet gaan werken via een registratiesysteem. Dan kan met ‘slimme belasting’ het tolgeld aan de werkgever doorberekend worden. Kijk er niet gek van op dat het registratiesysteem ‘toevallig’ ook uitstekend werkt bij rekeningrijden. Komt dat even handig uit.

‘Beprijzing’

De woordkeuze van Vink is uitstekend en vindingrijk. Vink noemt het namelijk geen belasting, maar ‘beprijzing’. Dat is serieus goed gevonden. Vink heeft het plan op laten nemen in het verkiezingsprogramma van D66 Amsterdam. Overigens is het niet helemaal nieuw, in London, Stockholm en Oslo wordt er ook gebruik gemaakt van tolgeld tijdens de spits. Volgens raadslid Vink past het plannetje uitstekend in het regeerakkoord, waarbij er ruimte wordt gegeven aan dergelijke experimenten.

Het is overigens niet de eerste keer dat D66 er een tolplan doorheen probeert te drukken. In 2017 werd het snode plannetje van de #policor brigade al doorzien en afgeschoten.

Fotocredit: @hhitalia, zowel de Aston Martin DB9, Citroen SM, Alfa Romeo Brera, Renault Mégane Renault Sport als de Jaguar F-Type.