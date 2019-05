Dit zijn de Nederlandse deelnemers van de 24 uur van Le Mans

Binnenkort is het weer zover!

De ‘Month of May‘ is bijna aan zijn einde en daarmee nemen we afscheid van twee van de grootste autoraces van het jaar: de Grand Prix van Monaco en de Indy 500. Over twee weken is het echter alweer raak, in het weekend van 15 en 16 juni is namelijk de 24 uur van Le Mans. Als een opwarmer voor de magische lange-afstandswedstrijd nemen we alvast de deelnemerslijst onder de loep, met de focus op de Nederlandse coureurs.

Aan de laatste wedstrijd van het zogenaamde WEC Super Season, waarin de 24 uur van Le Mans tweemaal wordt verreden, zien we allereerst een aantal grote namen op de lijst staan. Net als bij de vorige editie verschijnt ook ditmaal het fabrieksteam van Toyota weer aan de start met Fernando Alonso. De Spanjaard deelt zijn auto met oud-Formule 1-coureurs Sebastien Buemi en Kazuki Nakaijma. In diezelfde LMP1-klasse vinden we o.a. nog Kamui Kobayashi (Toyota), Sergey Sirotkin (SMP Racing) en Stoffel Vandoorne (SMP Racing).

De enige Nederlander in de LMP1-klasse is niemand minder dan Renger van der Zande, die uitkomt voor het team van DragonSpeed. Van der Zande deelt zijn auto met Henrik Hedman (SE) en Ben Hanley (GB), die afgelopen weekend met hetzelfde team aan de start van de Indy 500 verscheen.

In de LMP2-klasse is het drukker voor wat betreft de Nederlanders. Als we kijken naar startnummer #26, dan zien we een relatief onbekende naam: Job van Uitert. De 20-jarige jongen uit Dongen heeft een zitje weten te bemachtigen bij het team van G-Drive, alwaar hij zijn auto deelt met Jean-Eric Vergne en Roman Rusinov.

In diezelfde klasse vinden we Racing Team Nederland, waar Frits van Eerd en Giedo Banter van der Garde nog altijd de vaste coureurs zijn. Jan Lammers laat de wedstrijd zoals eerder aangekondigd aan zich voorbijgaan. Nyck de Vries neemt zijn plek in. Wederom komt Ho-Pin Tung uit voor het team van Jackie Chan DC Racing.

De enige Nederlander in de GTE Pro-klasse is BMW-fabrieksrijder Nicky Catsburg. De Amersfoorter deelt zijn auto met Martin Tomczyk en Philipp Eng, die beiden overwinningen in de DTM hebben. Catsburg zal de monsterlijk grote M8 GTE voor de laatste maal de sporen geven – BMW stapt namelijk uit het kampioenschap. Jeroen Bleekemolen is de achtste en laatste Nederlander die dit jaar deelneemt aan de 24 uur van Le Mans. Bleekemolen komt uit voor het team van Keating Motorsports en zal plaatsnemen in een Ford GT, die voorzien is van een speciale livery.

De volledige deelnemerslijst is hier te vinden. (PDF alert)