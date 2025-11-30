BREEK: Max Verstappen doet nog volop mee om de F1 titel

Verstappen flikt het weer. En doet daarmee nog volop mee om de titel volgende week.

Het leek een onmogelijke opgave dit weekend in Qatar. Na het drama van Las Vegas, moest Max Verstappen alsnog op zijn minst een puntje meer scoren dan Norris om zijn hoop op het kampioenschap levend te houden. Op een baan die McLaren op voorhand op het lijf geschreven is, zou dat altijd een lastige opgave worden. En dat verhaal werd nog maar eens bevestigd in de kwalificatie voor de Sprint, in de Sprint zelf en in de kwalificatie voor de race gisteren. McLaren was het snelste.

Drie vechten nog steeds om een been

Piastri zou normaal gesproken naar de zege rijden vandaag met Norris in zijn kielzog. Daardoor was Max dan uitgeschakeld voor de titel en Norris zo goed als kampioen, met alleen nog een klein kansje voor Piastri in Abu Dhabi. Maar het liep, zoals dat vaak gaat in de F1, net even anders. Wijlen BBC commentator Murray claimde het al. In F1, everything can happen and it usually does.

Blunder

Na een tikkie van Gasly op Hulkenberg in het begin van de race, volgde een safetycar. De McLarens reden vooraan en het team leek niet te weten wat het moest doen. Beiden binnenhalen, beiden door laten rijden, een van de twee binnenhalen? Uiteindelijk deden ze niks en lieten ze Oscar en Lando doorrijden. Maar álle andere coureurs zochten wel de pit op in deze race waarin twee stops verplicht waren gesteld vanwege de hevige belasting van de banden. Dan weet je; je bent ofwel een genie, of een ontiegelijke domoor.

Al snel werd duidelijk dat dit niet de juiste call was voor McLaren, doch een epische blunder. Hoewel het team duidelijk ook in de race het snelst was, bleek na de tweede stop definitief dat de anderen heel veel gewonnen hadden door de eerste stop onder de safetycar af te werken. Beide coureurs in oranje deden er zichtbaar alles aan en beleefden beiden een ‘momentje’ dat nog desastreuzer af had kunnen lopen. Maar aan het eind resteerde slechts P2 voor Piastri en P4 voor Norris, die in de voorlaatste ronde nog Antonelli pakt (kom maar door met de Mercedes helpt McLaren conspiracy).

Nagelbijter

Dit betekent dat er volgend weekend nog vanalles kan gebeuren en dat nog steeds drie coureurs, inclusief Verstappen naar Abu Dhabi afreizen met een kans op de titel. Norris heeft na vandaag nog twaalf puntjes voorsprong op Verstappen, met de pupil van Mark Webber daar weer vier puntjes achter. NOR moet dus minimaal derde worden in Abu Dhabi om de titel zeker te stellen. Dat lijkt gezien de overmacht van McLaren ook dit weekend weer ’te doen’. Maar met Max op jacht naar een titel in Abu Dhabi, weet je het nooit. Eigenlijk verdient onze held natuurlijk de titel gezien de fouten van de mannen in oranje. Maar hoe dan ook: we krijgen nog een nagelbijter voorgeschoteld. Is het al volgende week? Straatfeest!