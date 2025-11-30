BREEK: Max Verstappen doet nog volop mee om de F1 titel

Verstappen flikt het weer. En doet daarmee nog volop mee om de titel volgende week.
Het leek een onmogelijke opgave dit weekend in Qatar. Na het drama van Las Vegas, moest Max Verstappen alsnog op zijn minst een puntje meer scoren dan Norris om zijn hoop op het kampioenschap levend te houden. Op een baan die McLaren op voorhand op het lijf geschreven is, zou dat altijd een lastige opgave worden. En dat verhaal werd nog maar eens bevestigd in de kwalificatie voor de Sprint, in de Sprint zelf en in de kwalificatie voor de race gisteren. McLaren was het snelste.
Drie vechten nog steeds om een been
Piastri zou normaal gesproken naar de zege rijden vandaag met Norris in zijn kielzog. Daardoor was Max dan uitgeschakeld voor de titel en Norris zo goed als kampioen, met alleen nog een klein kansje voor Piastri in Abu Dhabi. Maar het liep, zoals dat vaak gaat in de F1, net even anders. Wijlen BBC commentator Murray claimde het al. In F1, everything can happen and it usually does.
Blunder
Na een tikkie van Gasly op Hulkenberg in het begin van de race, volgde een safetycar. De McLarens reden vooraan en het team leek niet te weten wat het moest doen. Beiden binnenhalen, beiden door laten rijden, een van de twee binnenhalen? Uiteindelijk deden ze niks en lieten ze Oscar en Lando doorrijden. Maar álle andere coureurs zochten wel de pit op in deze race waarin twee stops verplicht waren gesteld vanwege de hevige belasting van de banden. Dan weet je; je bent ofwel een genie, of een ontiegelijke domoor.
Al snel werd duidelijk dat dit niet de juiste call was voor McLaren, doch een epische blunder. Hoewel het team duidelijk ook in de race het snelst was, bleek na de tweede stop definitief dat de anderen heel veel gewonnen hadden door de eerste stop onder de safetycar af te werken. Beide coureurs in oranje deden er zichtbaar alles aan en beleefden beiden een ‘momentje’ dat nog desastreuzer af had kunnen lopen. Maar aan het eind resteerde slechts P2 voor Piastri en P4 voor Norris, die in de voorlaatste ronde nog Antonelli pakt (kom maar door met de Mercedes helpt McLaren conspiracy).
Nagelbijter
Dit betekent dat er volgend weekend nog vanalles kan gebeuren en dat nog steeds drie coureurs, inclusief Verstappen naar Abu Dhabi afreizen met een kans op de titel. Norris heeft na vandaag nog twaalf puntjes voorsprong op Verstappen, met de pupil van Mark Webber daar weer vier puntjes achter. NOR moet dus minimaal derde worden in Abu Dhabi om de titel zeker te stellen. Dat lijkt gezien de overmacht van McLaren ook dit weekend weer ’te doen’. Maar met Max op jacht naar een titel in Abu Dhabi, weet je het nooit. Eigenlijk verdient onze held natuurlijk de titel gezien de fouten van de mannen in oranje. Maar hoe dan ook: we krijgen nog een nagelbijter voorgeschoteld. Is het al volgende week? Straatfeest!
Reacties
tortuga zegt
Nu dan inneens weer wel F1 nieuws? Niet dat ik het erg vind, integendeel…
R zegt
Ja alles voor de klicks – snap er nog steeds niets van dat ze gestopt zijn met wekelijkse F1 content….zonde
jaapiyo zegt
Beetje flauwe uitspraak, doch met een vleug van realiteit. Helaas zagen we dat daar simpelweg te weinig animo voor was. Overigens niet ‘omdat Max niet meer won’, maar eigenlijk al vanaf medio 2023 toen Max juist alles won. Kennelijk was dat zelfs voor Nederlandse fans niet leuk meer. Dus we hebben het nog best lang volgehouden en zijn redelijk eigenwijs geweest (ook omdat ik de verslagen met liefde schrijf) doch op enig moment moet je ook de conclusie trekken dat mensen liever over een BMW of Tesla lezen dan over F1. Nu het opnieuw een spannende slotfase is met Max in een hoofdrol vinden velen het (even) wél weer leuk. Give the people what they want.
Carspotter-t zegt
Maar er werd toch überhaupt weinig gepost over F1? Natuurlijk wordt er dan weinig naar gekeken, als je meer met F1 doet lezen meer mensen het. En, misschien helpt het ook als de drama vergroot wordt, net als DTS.
Richmond zegt
Hoezo weinig? Je had minimaal 3 a 4 artikelen per week over F1. Het is geen F1 site waar elke dag 10 nieuwe artikelen te lezen zijn bij wijze van.
Carspotter-t zegt
Dat begrijp ik wel, maar het waren vaak ook max. 3 en dat is het ook wel, en veel verrassende dingen werden ook niet gepost. Maar als je een heel F1 ding onderin hebt, kan je er iets mee doen, of gewoon eruit halen, en ik denk dat je het beste dat laatste kan doen.
erwingrunn zegt
Autobloggers zijn nu eenmaal succes supporters 😉
R zegt
Norris en McLaren hebben vaker laten zien dat ze onder druk fouten maken, en de druk is hoog, heel hoog volgende week. Epische afsluiting, waarvan zeker t tweede deel van het seizoen legendarisch was. Sainz is toch wel een hele grote, en wat zal Dhr. Elkann langzaamaan toch balen dat ze hem geruild hebben voor Hamilton, die t beste heeft gehad. Wissel met Bearmann zou me niet verbazen, maar ook een aftocht van jewelste zou t zijn voor Hamilton.
kniesoor zegt
Allemachtig, zo wordt het bijna spann0nder dan Doutzen Kroes in lingerie 🥳
erwingrunn zegt
ho ho ho, even rustig aan zeg
drdre1 zegt
Doutzen Kroes?? 🤔 Die is inmiddels toch ook al 80 of zo?!
kniesoor zegt
Niet de laatste keer, dat ik haar zag. En da’s echt nog niet zo lang geleden 🙂
Fruitcake zegt
Doutzen is een wappie
pivavar zegt
Met een beetje fatsoenlijke 2e rijder die in een paar races een paar puntjes voor de McLarens had weggekaapt, was het ook al klaar geweest. Die Perez leek niet altijd even gemotiveerd, maar 150 punten had ie altijd (?) wel.
R zegt
Ja Perez was uiteindelijk toch echt de beste rijder naast Max – blij dat hij terug is volgend jaar. Toch nooit begrepen waarom Marko dacht dat rookies t beter zouden doen naast Max, ervaring telt toch echt merk je.
Carspotter-t zegt
Dat kwam door het eerst deel van 2024, toen was hij nog redelijk, maar toen ging zijn vorm flink omlaag
isleofman zegt
Ja eens, 190, 305 en 285 punten in respectievelijk 21 22 en 2023. Als Max dit jaar een team maar had gehad die ook maar enig sinds in de buurt was gekomen van Perez, dan was Max een paar races geleden weer kampioen geworden.
Edge zegt
Aan de andere kant: Herinneren we ons de race in Spanje nog? Daar zette Red Bull Max laat in de race op de verkeerde band, en uitte hij zijn frustratie door tegen Russell aan te rijden. Als Verstappen daar het hoofd koel had gehouden, had hem dat 8 of 10 punten meer opgeleverd en had hij het nu weer volledig in eigen hand gehad.
Richmond zegt
Dat werkt niet zo he, je kan niet zeggen dat als hij toen niet tegen russel aan had gereden de rest hetzelfde was gebleven en daardoor nu op maar 4 punten achterstand had gestaan. Je kant niet 1 resultaar veranderen en de rest hetzelfde laten
HZW zegt
Toch knap om van 100+ punten achterstand terug komen naar 12 punten achterstand.
Echter ben ik bang dat Piastri, Russel en Hamilton, als het uit komt Norris zullen helpen de titel te pakken.
jaapiyo zegt
Piastri zal moeten. Maar de rest niet. Ik denk dat iedere coureur stiekem weet dat Max het verdient. Daarnaast heeft Russell nog een egoïstisch belang om zelf de nieuwe Britse kampioen te worden ipv Norris qua status uit beeld te zien verdwijnen. Zo schat ik ‘m in ieder geval wel in.
Ik denk juist dat het in het nadeel is van Max dat Ferrari volledig afgehaakt lijkt te zijn, nu hij moet winnen en moet hopen dat anderen voor NOR finishen.
Johanneke zegt
Dit dus. Op een goede dag kan Russel om het podium strijden, voor de rest niemand. De enige reden dat anderen op het podium komen zijn cadeautjes van mclaren.
Richmond zegt
Waarom zou Piastri zijn teamgenoot helpen? En de anderen ook? Die hebben daar geen belang bij.
Hamilton komt niet eens in een positie om een rol van betekenis zoals in brazilie en zoals vandaag. Die heeft wel andere dingen aan zijn hoofd
Edge zegt
Het zou dus op papier kunnen voorkomen dat Verstappen tegen het eind van de race op P1 ligt, Russell op P2, Piastri op P3 en Norris op P4. Met die uitslag is Verstappen kampioen, want het gat is 12 punten en het verschil tussen P1 en P4 is 13 punten. Ik kan mij voorstellen dat McLaren dan toch aan Piastri gaat vragen om Norris plek 3 te geven. Voor Piastri maakt het geen bal uit, want hij wordt sowieso geen kampioen als Verstappen de race wint, maar voor Norris is dat het verschil tussen verliezen met 1 punt verschil of winnen met 2 punten verschil.
Visje66 zegt
Knap dat Mclaren het nog zo spannend weet te maken ja. Een dubbele DQ vorige week en het gewoon dit weekend weer dubbel verzieken op strategie, het is toch ongelooflijk dat je het nog zo spannend maakt als Mclaren zijnde. Dit had allang beslist moeten zijn. De enige reden waarom Max nog kans maakt op het kampioenschap is door Mclaren zelf.
mashell zegt
Top artikel. Titel die de lading dekt. Prettig geschreven zonder dat er irrelevante zaken wordt bijgesleept. Helemaal goed!
erik911 zegt
+1 Mashell
jaapiyo zegt
Je bedoelt eigenlijk dit te zeggen dus? https://m.youtube.com/watch?v=8sNWpmR14W4
erik911 zegt
Gewoon het F1 nieuws (blijven) brengen, Autoblog-stuiteraars. Kappen met de clickbaits. Echt nieuws brengen (rouleren, van F1.com, prima). Was een slechte zet, om er mee te stoppen. Op een AUTOblog.
Richmond zegt
Als niemand het leest, en daardoor ruimte inneemt van andere artikelen die wel gelezen worden is het geen slechte zet. Een autosite (blog of niet) heeft geen verpichting om over F1 te schrijven.
padoempats zegt
Kans op titel is nog extreem klein. Max moet 12 punten op Norris pakken. Dat betekent dat Norris 3e kan worden en sowieso de titel pakt. En Norris kan op zn sloffen 3e worden, als ze daar de race op inrichten. Zelfs als Piastri voor Norris rijdt en Norris 4e dreigt te worden, Piastri van 2e plek naar 4e plek kan zakken en Norris de 3e plek gunnen. Met deze wagen is het altijd mogelijk om 3e te woren door minimaal risico te nemen. Het moet dus wel heel gek lopen wil Norris geen 3e kunnen worden. Want als het gaat zoals het vandaag ging, het Piastri zijn 2e plek opgeofferd zodra Norris 3e zou worden.
De kans voor Max is denk ik alsnog kleiner dan zo’n 10% om kampioen te worden.
Richmond zegt
Tsja dat minimale risico hadden ze in Las Vegas ook en kijk hoe dat is uitgepakt, vandaag opnieuw. Minimaal risico, doe hetzelfde als wat de hele wereld al weet en ook dat verknallen ze. Dus bij mclaren is er niet zoiets als minimaal risico. Piastri gaat Norris niet helpen en Norris gaat niet blijven hangen op de derde plek zonder prberen te race te winnen. Het is geen alain prost.
Edge zegt
De kans voor Verstappen is inderdaad klein, maar we hebben gezien hoe goed McLaren is in het maken van operationele en strategische fouten als de druk er vol op lijkt te staan. Dat team is op dat vlak hartstikke onvoorspelbaar en onbetrouwbaar. Ze zouden zomaar eens “als vanouds” met een dominante 1-2 de overwinning en titel kunnen pakken, maar ze zouden ook zomaar weer kunnen blunderen.
verdebosco zegt
Bijna net zo’n spannend slot van de F1-competitie als in 2021. Fingers crossed voor Max.