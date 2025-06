Sportieve EV krijgt 600 km range, weegt minder dan Cayman

Het beste van twee werelden in een bekende vorm!

Lange tijd was de enige nieuwe Alpine die je kon kopen, de A110-sportauto met viercilinder middenmotor. Na talloze ”speciale” A110-uitvoeringen is er bedrijvigheid in het assortiment gekomen met de A290 en de nog maar net gelanceerde A390. Er komt ook nog een V6-supercar, maar de A110 blijft het kernmodel.

De volgende A110 krijgt een elektrische aandrijflijn. Geen hybride, geen eenzame viercilinder: alleen elektromotoren. Daar zullen de liefhebbers niet blij mee zijn, maar wacht even voor je een conclusie trekt. De beloofde specificaties zijn namelijk heel erg veelbelovend.

Gewicht van de Alpine A110 EV

De eerste informatie over de elektrische A110 krijgen we van Phillipe Krief. Hij is de grote baas van Alpine en sprak over de EV met CAR Magazine. Hij zegt: ”’Het doel van het gewicht van de nieuwe A110 is kleiner dan de beste benzineauto’s, zoals die van Porsche en de 488 Pista.” Dat doelgewicht is 1.450 kilo. Dat is inderdaad lichter dan de Porsche 718 Cayman GT4 RS (1.490 kg) en de 718 Spyder RS (1.485 kg). En dat in een EV hè! Vergelijkbare lol-EV’s als de Cyberster en Ioniq 5 N wegen respectievelijk 1.900 kilo en 2.225 kilo.

En toch genoeg rijbereik

Ergens zal de A110 toch moeten inleveren? Op vermogen, op rijbereik of misschien wel op allebei. Krief reageert: ”Nee, dat zou te makkelijk zijn.” Hij zegt dat de A110 EV een actieradius krijgt van ”bijna 600 kilometer”. Kijken we weer naar de vergelijkbare EV’s dan is dat meer dan de Cyberster (507 km) en Ioniq 5 N (448 km). Opladen moet bovendien vliegensvlug gaan, want de A110 krijgt 800-volt architectuur.

Hoe dan?

Het lijkt allemaal te goed om waar te zijn en inderdaad: dit zijn allemaal nog maar beloftes, geen harde cijfers. Hoe willen Krief en zijn Alpine-werknemers dit voor elkaar krijgen? De Alpine-baas: ”Je gebruikt batterijcellen met een hele hoge energiedichtheid. Op het gebied van motoren optimaliseer je en integreer je alle functies. De motoren, transmissie, omvormer, oplader; alles komt in één doos. Op het gebied van integratie vecht je voor iedere millimeter die je kunt reduceren.”

Dat wordt een hele klus, wat Krief ook beaamt. ”Ik zeg niet dat het makkelijk gaat worden”, vat hij samen. Zo weet de sportieve broer van Renault nog niet hoe het de batterijen in de auto gaat verwerken. ”Als je ze onder de auto plaatst, wordt de auto te hoog. Dus dat kan niet. Daarom moeten we een andere plek vinden”, zegt Krief. Wellicht vlak achter de bestuurder om toch een beetje het middenmotorgevoel te behouden?