De carrière van Harm Lagaaij: Porsche Ambassadeur

We spraken met Harm Lagaaij over zijn carrière als designer.

– Wat is je naam en huidige functie?

Mijn naam is Harm Lagaaij, geboren in Den Haag op 28 december 1946. Ik treed op als Porsche Ambassadeur bij verschillende evenementen, zoals Concours d’ Elegance, media events, races, etc. Tevens ben ik Design Consultant en een actieve coureur bij historische races met o.a de Shadow Mk 1.

– Waar heb je hiervoor gewerkt en hoe kreeg je je huidige baan?

Ik ben in 1968 begonnen bij Olyslager in Soest, ik maakte daar technische illustraties en documentatie. In 1969 ging ik werken bij Simca (wederom technische documentatie). In 1971 verscheen er in het tijdschrift Christophorus een advertentie “Automobiel Designer gezocht”, waarop ik heb gereageerd. In september 1971 ben ik bij Porsche AG begonnen, als Designer in de “Style Porsche” Design Studio. Ik heb daar zes jaar gewerkt en ben in 1977 vertrokken naar Ford AG in Cologne. Daar was ik Design Manager van de Advanced Design Studio, verantwoordelijk voor het exterieurdesign van de Escort, de Sierra en de Scorpio. In 1985 ben ik overgestapt naar BMW en was daar Chief Designer. Toch vertrok ik na vier jaar weer bij BMW, ik ging terug naar Porsche. Ik was er natuurlijk eerder geweest en ze vroegen me terug. Ik ben er tot 2004 gebleven en heb daar als Chief Designer gewerkt. Ja, onder andere verantwoordelijk voor die koplampen van de 996.

– Welke studies/scholen heb je gedaan?

Na een Internatoniale boarding school in Driebergen, heb ik een middelbare school in Arnhem gevolgd. Daarna ben ik in 1966 weer teruggegaan naar Driebergen om de IVA te volgen. Daarna heb ik diverse Automotive Design Schools afgelopen, zoals de Fachhochschule Pforzheim (Duitsland), Art Center Pasadena (California), CCS (Detroit), Royal College of Art (London) en Design school (Coventry).

– Wanneer begon je passie voor auto’s?

Toen ik 10 jaar was!

– Wat rij je zelf?

Een Porsche Cayenne, met een bijzondere constructie achterop. Zo kan ik mijn motorfiets meenemen (een KTM). Die kan dan direct achterop de auto, dat rijdt zoveel fijner en makkelijker dan met een aanhanger.

– Aan welke Porsche-projecten heb je gewerkt?

De 924, 968, 928 GT(S), Panamericana, 989, 993 (Coupe, Cabrio, Targa, Turbo, GT2, Supercup), Boxster Show Car (Detroit), 986 Boxster (S), 996 (Coupe, Cabrio, Targa, Turbo, GT2, GT3RS), 996 GT1 Straatversie (1996, 1997), Prototype GT1 (1998), Cayman, Cayenne, 997 (Coupe, Cabrio, Targa, Turbo, GT2, GT3) en Carrera GT (Showcar & Straatversie).

– Waar ben je het meest trots op?

Met een team van Designers, Design-Ingenieuren en Modelleuren aan auto’s te hebben mogen werken, die de Design Strategie van een merk versterkt en succesvol hebben gemaakt. Daarnaast ben ik uiteraard erg trots op mijn onderscheiding “Officier in de order van Oranje Nassau”.

– Welk advies zou je geven aan mensen die hetzelfde willen doen?

Op het internet zijn tegenwoordig alle Auto Design Scholen te vinden: USA, Duitsland, England, Frankrijk, Italie, etc. Ze hebben alle hun kwaliteit. Voorwaarde is echter altijd een dikke portfolio en veel talent!

Foto: Luuk van Kaathoven