Wil jij een Nederlands ‘sportwagenmerk’ bezitten?

Dat wil toch iedereen?

Nederland is dol op nieuwe auto’s vanuit het buitenland halen. Logisch, want wij zijn omringd door grote markten met goede banden (Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zweden, etc) en hebben het helemaal niet nodig om zelf aan de slag te gaan. Zo zijn Nederlandse autobedrijven nogal exclusief. Donkervoort bijvoorbeeld, die het concept van de Lotus Seven nog steeds uitmelkt. Spyker, die zeer bizarre supercars probeert te bouwen, geleid door een CEO die een kat met negen levens is. Projecten als de vreemde MAX Roadster of de binnenstad-warrior Canta kunnen ook op aandacht rekenen. Er is één schaduwplek. Op een merk dat het nog wel blijft proberen, maar niet massaal auto’s aan de man kan krijgen.

Want zelfs trouwe AB-lezers zullen merken dat het archief over dit merk verdacht leeg is. Burton Cars is dan ook een one-trick-pony. Het is een soort Morgan, maar dan op basis van een oude 2CV, waardoor het geen snelheidsmonsters zijn. Je kunt je afvragen of de term ‘sportwagen’ daarom van toepassing is. Ook qua luxe moet je gevoel voor humor hebben. De styling is grappig, het lijkt zo uit de jaren ’30 te komen. Maar goed, met grappig en karakteristiek zet je nog geen goede auto voor de deur. Dat Burton geen potten breekt is daarom duidelijk. Daarentegen is het ook niet de meest dure vorm van autorijden. Een afgebouwde Roadster kost 11.000 tot 25.000 euro. Als je zelf handig bent met een hamer dopsleutel mag je al voor 5.000 euro een bouwpakket meenemen.

Maar de gebroeders Göbel, van wie het bedrijf is, zetten Burton te koop. Het ging de broers om het idee, de creatieve mindset. Nu Burton zo (relatief) groot is, is het meer een investeringsobject dan iets waar Iwan en Dimitri Göbel nog pijn en moeite in willen stoppen. Dat meldt De Gelderlander. Naast auto’s op basis van de 2CV, kun je ook bij Burton terecht voor nieuw ontwikkelde onderdelen van de Eend, die Burton ook zelf bouwt. De impact van het bedrijf is daardoor groter dan je zou denken.

Daarom willen de Göbels er nog ongeveer 5.000.000 voor hebben, zoals Bedrijventekoop.nl het bedrijf adverteert. Je krijgt dan het in Zutphen gevestigde bedrijf met 25 tot 50 werknemers. De winst is ongeveer een miljoen per jaar, terwijl de indicatie van de omzet ergens tussen de 2,5 tot 5 miljoen ligt. Zo lucratief is de handel in 2CV-achtige dingen dus. Via internet worden zo’n 78 landen geserveerd via Burton. Je krijgt dus wel degelijk een goed lopend bedrijf voor deze smak geld.

Met dank aan Thomas voor de tip!