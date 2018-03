De gaafste 911 in Genève is geen Porsche

Het is eigenlijk niet eens een 911.

Oké, sorry voor wat betreft het muggenziften, want Ruf is natuurlijk al jaren een bekend fenomeen. De jongeren onder ons kennen het merk wellicht van racespelletjes die in het EA-tijdperk geen Porsche-licentie konden bemachtigen, maar Ruf is zo veel meer. Samen met Singer bouwt Ruf misschien wel de gaafste Porsches van het moment. There, I said it.

Het idee van de SCR, die Ruf dit jaar mee nam naar Genève, is niet nieuw. Vorig jaar nam Ruf de nieuwe CTR mee, een ode aan de welbekende Yellow Bird. Ruf dacht de kracht die de Yellow Bird uitperste te verrekenen naar huidige maatstaven, maar 710 pk werd toch een beetje overkill. Als je het daar mee eens bent, kun je opteren voor het nieuwe model onder de CTR die Ruf dit jaar meenam naar Genève. Hij heet SCR en hij lijkt veel op zijn oudere broer. Juist de verschillen maken hebberig: het aantal pk’s werd gereduceerd naar 510 stuks, gezien het feit dat je dan in de buurt komt van een GT3 RS is dat meer dan genoeg. De rest voldoet eigenlijk aan alle puristen-clichés, een handbak en een atmosferische zescilinder boxermotor. Die laatste stuurt de pk’s over de achteras naar het asfalt. De grote “turbo-wing” van de CTR is weg, de iconische aflopende daklijn van de 911 keert terug met een uitschuifbare achterspoiler. De auto bestaat voor het grootste deel uit koolstofvezel, wat het gewicht laag houdt: net geen 1300 kg.

De SCR is echter meer dan de perfecte rijders-Porsche. Kijk alleen naar de retro-styling, om vervolgens tot de conclusie te komen dat met ondersteuning van moderne LED-lampjes en grote velgen, deze auto ineens weer zo bij de tijd lijkt. Dit is misschien wel de meest puristische en sensationele 911 die je momenteel kunt krijgen. Dat hebben ze opnieuw fantastisch voor elkaar bij Ruf.