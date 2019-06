Ducati neemt brute Streetfighter V4 mee naar Pikes Peak

Voldoende koppel om lekker uit te kunnen accelereren bij zo'n heuvelklim.

Je hebt motoren en je hebt Ducati’s. Net als Harley Davidson is Ducati een merk dat zijn genre overstijgt. Iedereen kent wel een model van Ducati. Natuurlijk kun je in beide gevallen voor een degelijke Japanner gaan met (bijna) dezelfde specificaties, voor de helft van de prijs. Maar zo’n Ducati is natuurlijk wel The Real Deal.

We zeggen nu wel ‘zo’n Ducati‘, maar net als bij auto’s is de ene Ducati de andere niet. Het laatste project van de Italianen is oprecht bruut te noemen. Het betreft namelijk een prototype van de Streetfighter V4.

De Streetfighter V4 is een afgeleide van de Panigale V4. Het is een zogenaamde ‘naked’-versie van die motorfiets. De Streetfighter heeft geen kuip en is voorzien van een hoger stuur. De 1.103 cc grote viercilinder in V-opstelling is in de Panigale goed voor 214 pk bij 13.000 toeren. De Panigale is als een 911 GT3 RS: vlijmscherp en snaarstrak. De Streetfighter V4 is als een 911 Speedster, waarbij de sensaties een nog grotere rol spelen.

Om te zorgen dat de motor direct op de kaart staat, neemt Ducati het Streetfighter V4 prototype mee naar Pikes Peak. Daarmee is duidelijk dat ze bij de Volkswagen Group erg in hun nopjes zijn met deze heuvelklim. Onlangs haalde concerngenoten Volkswagen (ID R) en Bentley (Bentayga) een record in hun klasse. Dit jaar neemt Bentley een Continental GT mee. Ducati behoort ook tot de Volkswagen Group. Coureur Carlin Dunne gaat proberen het record te verbeteren.

De kans is zeer aannemelijk dat Ducati na een aantal jaren zonder Streetfighter (je weet wel de vorige had een V2 blok) de Ducati Streetfighter V4 hierna in productie zal gaan nemen. De Italiaan zal dan concurrentie kunnen ondervinden van de KTM1290 Superduke of de Aprilia Tuono V4 1100 RR. Waarschijnlijk zal de Ducati wel iets duurder zijn.