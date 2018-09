Vergelijking: de nieuwe Mercedes GLE vs. de oude

Niks veranderd en toch compleet nieuw.

De vorige Mercedes GLE (W166) stamt uit 2015. Tenminste, de naam. De basis van de W166 kwam in 2011 uit als Mercedes M-Klasse generatie drie. Voor de GLE werd alleen de styling een beetje bijgewerkt naar de huisstijl, plus een paar kleine technische wijzigingen. De naamsverandering was vanwege de nieuwe tactiek om elke Mercedes logisch te rangschikken door de serie en basis in één type te verwerken (Geländewagen (GL) op E-Klasse (E) basis). Een beetje marketing dus. Het verhulde slecht dat de W166 al zeven jaar op de markt is. Tijd voor verandering.

Die verandering kwam vorige week, met de nieuwe GLE. Wat direct opvalt: zo anders is hij niet. De nieuwe styling cues van Mercedes lijken op de vorige en ook de kenmerkende vormen zoals de C-Stijl en de grote driehoekige achterlichten zijn precies wat we van een GLE gewend zijn. Toch verschilt hij op een aantal belangrijke punten ten opzichte van zijn voorganger. Eens kijken hoeveel precies.

Op de foto’s staat bovenaan de nieuwe GLE, onderaan de oude.

Exterieur

Zoals gezegd is het exterieur weer fris, maar niet radicaal anders. Toch past de auto weer helemaal in de styling van de nieuwe Mercedes huisstijl, bekend van de CLS en A-Klasse. Omdat de vorige GLE een knip-en-plak neusje had, lijkt het design van de nieuwe GLE meer te passen bij de rest van de auto.





De achterkant van de oude GLE was vreemd. De lampen leken bij de M-Klasse nog op de huisstijl, maar bij de GLE werden er nieuwe LED-units gemaakt die precies in het oude plaatwerk pasten. Het geheel oogt een beetje vreemd. Bij de nieuwe GLE lijkt er teruggegrepen te worden op die lampen, maar dat is raar, want ze lijken zo van de CLS te komen. Die driehoekige achterlichten tonen aan dat konten niet precies de sterke kant is van het nieuwe Mercedes, maar de GLE komt er nét mee weg. Deels vanwege de knipoog naar de M-Klasse, maar de lichten kunnen op zijn minst als controversieel bestempeld worden.





Interieur

In het interieur is er meer te melden. Wil je bewijs dat de GLE in basis een model uit twee generaties eerder is, werp dan een blik in het interieur. Ouderwetse klokken en veel plastic knoppen, om eens wat te noemen. Niks van dat in de nieuwe GLE, die zijn interieur bijna direct overneemt uit de CLS. Dat betekent geen klokken meer, maar twee gigantische schermen die de klokken en het infotainment digitaal projecteren. Het geeft het interieur net even die modernere touch die het nodig had. Wat blijft is de centrale armsteun met dubbel klapdeksel, de welbekende bediening van de stoelen boven de deurgreep en het Comand-systeem met draaiknop en touchpad, draaiend op de nieuwste versie van de Mercedes-interface. In de nieuwe GLE is het rechterscherm echter ook een touchscreen.





Aandrijflijn

Ook qua techniek komt de nieuwe GLE niet te laat. De techniek van de W166 rust op de in 2011 gelegde basis, waar in 2015 alleen wat plug-in aandrijflijnen aan zijn toegevoegd. Hij was er als 250d, 350d, 500, 500e en 63 AMG. Al die motoren ruimen het veld voor de enige motor in de nieuwe GLE: de 450 4MATIC met EQ-Boost, een kleine elektrische motor die voor extra kracht kan zorgen wanneer nodig. De 9G-Tronic automaat zat ook al in de oude GLE, maar is ook weer fris om in perfecte harmonie de GLE 450 de weg op te sturen.

Conclusie

De GLE was hoognodig toe aan vervanging. De nieuwe GLE doet dat met verve en begint met een compleet schone lei. En toch zijn er duidelijke overeenkomsten tussen de twee die ervoor zorgen dat de vertrouwde GLE-details niet achterwege gelaten worden. Vernieuwing voor wie graag op de vertrouwde weg wilt blijven. Nu hopen dat de AMG-versie ook de blubberdikke AMG GLE 63 S waardig kan opvolgen.