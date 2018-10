Tesla produceert eindelijk eens positieve kwartaalcijfers!

Zou het dan toch?

Tesla en kwartaalcijfers zijn niet elkaars beste vrienden. Toch heeft de Amerikaanse autofabrikant het tij weten te keren. Het bedrijf dat Elon Musk alsnog heeft aangehouden als CEO, bewijst met zijn cijfers van het derde kwartaal van 2018 dat ze wellicht tóch op de goede weg zijn. Dit kan wel eens de grote ommekeer in het verhaal van Tesla blijken te zijn.

Tesla heeft duidelijk een groot aantal ingrijpende aanpassingen doorgevoerd. Niet alleen hebben ze de distributie beter onder de knie gekregen, ook de productie zit op het juiste spoor. Voor wat betreft het aantal afleveringen dat Tesla in het derde kwartaal heeft gedaan, noteren ze zelfs een verdubbeling van het totaal van de drie maanden daarvoor. Liefst 83.500 exemplaren werden naar hun nieuwe eigenaar gebracht. Bij meer dan de helft deze afleveringen, 55.840 stuks, ging het om de compacte Model 3.

Nu we het toch hebben over de Model 3, op het gebied van productie ging het zeker ook niet verkeerd met dit toch vrij problematische model. Voor de verandering behaalde Tesla zijn vrij ambitieuze doelstellingen eens. Een tijd geleden sprak Elon Musk uit dat hij tussen den 50.000 en 55.000 exemplaren van dit model wilde produceren. Uit de officiële cijfers van het autobedrijf blijkt dat ze dit met vlag en wimpel hebben gehaald. In totaal rolden er liefst 53.239 stuks van de Model 3 uit de (geïmproviseerde) fabriek. Daarnaast heeft Tesla nog eens 8.048 exemplaren klaarstaan, die wachten om naar de klanten verscheept te worden.

We vergeten het tegenwoordig misschien af en toe, maar naast de Model 3 biedt Tesla ook nog steeds de Model S en Model X aan. Deze auto’s scoorden eveneens aardig. Tesla leverde respectievelijk 14.470 stuks van de Model S af en

13.190 stuks van de Model X. Tesla produceerde in het afgelopen kwartaal overigens 26.903 exemplaren van de Model S en Model X gecombineerd.