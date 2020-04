Deze ETV is de meest absurde occasion die je deze week gaat zien

Het begrip ‘buitenaards’ is deze keer toepasselijker dan ooit. Alhoewel, niet op alle vlakken.

De Bizzarini BZ-2001 die we vorige week lieten zien was een bijzondere occasion, maar die valt in het niet vergeleken met dit apparaat. Bij het zien van dit voertuig rijst er meteen één vraag op: wat is dit in hemelsnaam?

Het gaat deze keer niet om een concept car waarbij de designers volledig de vrije teugel hebben kregen. Volgens de verkoper is deze ETV (Extra-Terrestrial Vehicle) gemaakt voor een science fictionfilm. Om precies te zijn de film ‘I, robot’ uit 2004 met Will Smith in de hoofdrol.

Mocht je deze film gezien hebben en dit ding komt je niet bekend voor: dat kan kloppen. De auto is uiteindelijk namelijk niet gebruikt in de film. De schuldige was Audi. Zij bouwden namelijk een alternatief vorm van de RSQ concept, een voorbode van de R8. Deze product placement maakte de ETV overbodig. We moeten wel toegeven: de RSQ zag er beter uit.

Deze ETV is toch niet helemaal voor niets gebouwd. De auto heeft namelijk zo’n tien jaar lang in het Motoring Museum in Londen gestaan. Daarnaast was het apparaat een attractie op diverse shows.

Welke auto onder dit bizarre koetswerk schuilgaat is eigenlijk niet te raden. Bespaar je dus de moeite. Niets verraad namelijk dat het om een Chevrolet Cobalt gaat (nee, ook de koplampen niet). Deze Cobalt was de Amerikaanse versie van de Opel Astra, niet heel spannend dus.

Van het alledaagse uiterlijk is niets meer over. Wat (helaas) nog wel gebleven is: de aandrijflijn. Onderhuids bevindt zich namelijk een 2.3 Ecotec motor met nog geen 200 pk. Voor een auto met dit uiterlijk is dat toch een beetje een tegenvaller. Je kunt dus niet rekenen op buitenaardse prestaties.

Helemaal uniek is de auto niet. De bouwer van de auto, Mike Vetter, heeft namelijk nog diverse andere auto’s gebouwd met vergelijkbaar bizar koetswerk. Deze hebben echter wel een andere basis. Onder meer een Toyota MR2, een Chevrolet Aveo en een heuse Porsche Boxster hebben als basis gediend voor een ETV. Ook zoeft er ergens een volledig elektrisch exemplaar rond.

Mocht je je willen ontfermen over deze mislukte filmster met zijn trieste levensverhaal: dat kan. De auto staat namelijk te koop in Engeland voor een bedrag van 89.000 pond. Dat lijkt een wat optimistisch bedrag, maar er zijn creaties van Vetter die voor hogere bedragen verkocht zijn.

Met dank aan René voor de tip!