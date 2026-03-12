De meest gehate eigenschap van de 7 Serie gaat BMW niet veranderen

Je zoekt het maar lekker uit. Aldus BMW als het gaat om de nieuwe 7 serie.

Ik denk dat we er inmiddels wel aan gewend zijn. Dan heb ik het over die gigantische varkensgrillen op een moderne BMW. Bij het ene model is het wat meer uitgesproken dan het andere. Op de 7 Serie introduceerde het Duitse automerk destijds de grote grille en dat vond vooral het internet maar moeilijk te behappen.

Voor al die internethelden zegt BMW: je kunt het heen en weer krijgen. Er staat een nieuwe 7 Serie op het programma. Eén ding is zeker: de grote bever-varkensneus blijft behouden. Sterker nog, het ding lijkt verdorie groter dan ooit.

In een teaser heeft BMW het eerste beeld vrijgegeven van de nieuwe 7 Serie. Wat je ziet zijn nieuw vormgegeven koplampen en een verlichte, gapende, grote grille. Het is geen compleet nieuwe generatie, maar een facelift van de G70. De huidige 7 Serie.

Dat het geen compleet nieuwe generatie is betekent niet dat BMW geen nieuws in petto heeft voor de daddy. Zo komt er een nieuwe generatie iDrive naar het interieur van het vlaggenschip. Ook kan dit zomaar het eerste model worden binnen het nieuwe BMW Alpina-merk.

BMW Alpina is het Mercedes-Maybach, maar dan van Beieren. Waar Mercedes-Maybach een ultra luxe S-klasse heeft, gaat BMW Alpina dat trucje doen met de 7 Serie. Later volgen er andere modellen, maar het debuut is vermoedelijk voor het topmodel. Zoals het heurt.

Verwacht daarnaast kleine wijzigingen aan de aandrijflijnen, maar in de basis blijven de benzine- en dieselmodellen bestaan zoals we die kennen. Net als de volledig elektrische i7. De Neue Klasse komt pas echt naar een volgende generatie 7 Serie. Dat gaat nog wel even duren.

De onthulling van de vernieuwde BMW 7 Serie is over een maandje. Slecht nieuws voor wie hoopte op een neusjob met een kleinere grille als resultaat. De grote muil blijft behouden en daar moet je het maar mee doen. Gelukkig woon je niet in afzetmarkten als Noord-Amerika of China, de 7 Serie G70 zie je over het algemeen in Nederland zeker niet dagelijks rijden.