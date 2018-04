De Memminger Speedster is bijna net zo tof als memmen

Deze platgeslagen Kever is geen Porsche.

Slechts weinig grappen zijn afgezaagder dan de scherts dat een Porsche 911 een platgeslagen Kever is. Toch zit er in deze schampere opmerking over het icoon uit Zuffenhausen natuurlijk een kern van waarheid. Er zijn behoorlijk wat parallellen tussen de twee modellen. It’s funny, because it’s true! De kruisbestuiving tussen Volkswagen

en Porsche kent inmiddels een lange historie. Soms speelt Porsche hier zelf ook mee. Wat te denken van de sportuitlaat op de nieuwe 991.2 (rijtest):





Duitser Georg Memminger uit het Beierse Reichertshofen is kennelijk ook wel fan van Volkswagen’s met Porsche-invloeden. Met zijn eigen bedrijf stort Memminger zich al een jaar of twintig op het restaureren/restomodden van Kevers. Hierbij hanteert hij een concept dat je zou kunnen vergelijken met hetgeen Singer gebruikt voor oude 911jes. De Kevers mogen van Georg best nog wat beter zijn dan ze ooit waren toen ze nieuw de fabriek verlieten.

De nieuwste creatie van Memminger is de Speedster. Dit lichtgewicht van 800 kilo beschikt over een 2.7 liter grote viercilinder boxermotor met 210 pk. De krachtbron heeft Memminger zelf ontwikkeld op basis van Volkswagen’s Typ 4-motor en is in het midden van de auto geplaatst. De wielbasis van de Speedster is echter gelijk aan die van de normale Kever.

Qua design en techniek zijn er duidelijk wat Porsche-genen in het DNA van de Kever gestopt, mogelijk met behulp van de CRISPR-technologie. De twee ‘bulten’ achter het passagierscompartiment zijn duidelijk geïnspireerd op die van de 918 Spyder (rijtest) en ook de remmen komen van Porsche. Dat laatste is geen overbodige luxe gezien het de pk-gewichtsverhoudingen van de auto en het gebrek aan elektronische gizmo’s om je op het rechte pad te houden. Al met al een leuk bommetje dus, deze Memminger Speedster. Mocht er genoeg interesse bestaan voor de auto, is Georg niet te beroerd er een stuk of twintig van te bouwen.

