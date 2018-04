Voetbal-vechtjassen leggen de Rijksweg A12 lam

Kampioenuh, olé, olé!

Gisteren won PSV op magistrale wijze het duel met AZ en verzekerde het zichzelf zodoende vrijwel zeker van de titel. Volgende week moet de platte kar al op standby staan: als het duel met aartsrivaal Ajax gewonnen wordt, is de schaal officieel weer terug waar die thuishoort. De fittie die afgelopen nacht voor oproer zorgde op de A12 heeft verder overigens niks te maken met de supporters van PSV, AZ of Ajax, maar ik wilde dit heugelijke feit toch even benoemen.

Minder heugelijk was het feit dat een stel onvervalste vechtjassen er weer niet in slaagde zich fatsoenlijk te gedragen. Tsja, dart-fans zuipen zich klem, F1-fans gooien er af en toe misschien eens een nodeloos revje uit, ballorige golf-fans plegen wellicht soms financiële fraude en voetbalfans slaan elkaar graag de harsens in. Iedere gek zijn gebrek.

Bij het opstootje van afgelopen nacht waren ‘fans’ van ‘de grote drie’ op dit vlak betrokken, te weten die van ADO Den Haag, FC Utrecht en Feyenoord. Op zich logisch ook: ADO en Utrecht spelen vandaag tegen elkaar en Feyenoord is Feyenoord. Bij een wegrestaurant aan de Rijksweg A12 gingen de groepjes fans op de vuist, totdat de politie het feestje kwam bederven.

Tegen het eind van het seizoen lopen de gemoederen blijkbaar hoog op. Voetbalsupporters zoeken elkaar op op de #A12 bij De Meern, rijbaan in beide richtingen dicht #nietgoedtepraten. pic.twitter.com/x889ToDWG1 — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) April 7, 2018

Het blauw op straat vatte uiteindelijk dertig man in de kraag, maar enkelen zagen het gevaar aankomen en ontvluchtten aan de lange arm door te voet te snelweg over te steken. Om te voorkomen dat onschuldige voorbijgangers het aangeschoten doorgesnoven wild op de motorkap zou krijgen, werd de A12 ter hoogte van het restaurant daarom tijdelijk afgesloten.

Inmiddels is besloten dat het publiek van ADO vandaag niet welkom is bij het uitduel met FC Utrecht. Fans uit 070 worden dan ook vriendelijk verzocht niet af te reizen naar 030.